Зачем в современном автомобиле нужен тахометр

Современному водителю совсем необязательно досконально знать устройство автомобиля, чтобы благополучно ездить на нем каждый день на работу и обратно. Согласитесь, в наше время найдется немало автовладельцев с внушительным стажем вождения, которые до сих пор не знают четкого ответа на риторический вопрос: зачем на панели приборов установлен тахометр?
Даже если рано или поздно заглянуть в интернет и выучить наизусть сакраментальную фразу: «Тахометр — это прибор, который измеряет частоту вращения коленчатого вала автомобиля за одну минуту», далеко не каждому водителю станет понятно, с какой целью лично он должен за этим следить. Ведь для большинства главное, чтобы крутились руль и колеса.
С другой стороны — если автопроизводители тратят деньги на установку этого устройства в каждой серийной машине, значит они уверены, что «рулевому» это необходимо. Но, увы, в реальности показания тахометра контролируют в основном только продвинутые водители, ездящие, как правило, на машинах с МКП или используют ручной режим «автомата».
У таких любителей драйва есть возможность раскрутить мотор до высоких оборотов для улучшения динамики. Но не секрет, что постоянная езда в подобном режиме существенно сокращает срок жизни ДВС. Так же, как и систематическое движение на низких оборотах не лучшем образом сказывается на его здоровье. Поэтому каждому шоферу желательно контролировать этот показатель, в чем и заключается главная функция тахометра.
Для тех, кому важно обеспечить безопасную работу мотора, управляя автомобилем следует соблюдать оптимальной режим оборотов, держа стрелку в пределах допустимых показателей. Это позволит не только увеличить ресурс двигателя, но и сэкономить лишние литры горючего.
У каждого автомобиля оптимальная зона, где стрелка прибора «гуляет» в безопасном режиме, может быть разной в зависимости от типа силового агрегата и его характеристик. Но чаще всего она находится между отметками 2000 и 3000 оборотов в минуту.
В машинах с «механикой» и с ручным режимом «автомата» обороты на циферблате тахометра контролируются переключением передач. При наличии АКП это делают с помощью манипуляций педалью газа. Кроме того, по тахометру можно диагностировать неисправный двигатель, не выходя из машины. Если на холостом ходу обороты «плавают» и стрелка несанкционированно блуждает по циферблату, то для осведомленного водителя это будет убедительным сигналом, что пора посетить автосервис.
Впрочем, наверняка большинство автовладельцев вообще не парятся на эту тему и никогда не смотрят на тахометр, полностью доверяясь автоматической коробке передач. Так что в конечном итоге справедливо признать, что этот прибор устанавливается в автомобилях не для водителей, а все-таки для автомехаников, которые им пользуются во время диагностики мотора.