Зачем в современном автомобиле нужен тахометр

У каждого автомобиля оптимальная зона, где стрелка прибора «гуляет» в безопасном режиме, может быть разной в зависимости от типа силового агрегата и его характеристик. Но чаще всего она находится между отметками 2000 и 3000 оборотов в минуту.

В машинах с «механикой» и с ручным режимом «автомата» обороты на циферблате тахометра контролируются переключением передач. При наличии АКП это делают с помощью манипуляций педалью газа. Кроме того, по тахометру можно диагностировать неисправный двигатель, не выходя из машины. Если на холостом ходу обороты «плавают» и стрелка несанкционированно блуждает по циферблату, то для осведомленного водителя это будет убедительным сигналом, что пора посетить автосервис.

Впрочем, наверняка большинство автовладельцев вообще не парятся на эту тему и никогда не смотрят на тахометр, полностью доверяясь автоматической коробке передач. Так что в конечном итоге справедливо признать, что этот прибор устанавливается в автомобилях не для водителей, а все-таки для автомехаников, которые им пользуются во время диагностики мотора.