Мотоциклистам предложили шины, отбивающие усталость в дальней поездке

Компания Michelin представила новую мотоциклетную покрышку, созданную специально для любителей дальнобойных путешествий на мотоцикле. Шине даровали имя Michelin Road 5 GT и она прекрасно подходит для таких байков как BMW R 1200 RT, BMW K 1600 GT, Yamaha FJR 1300, Honda Pan European 1300, Kawasaki 1400 GTR, Triumph Trophy и им подобных.
Алексей Гусев

На таких мотоциклах, как правило, люди отправляются в длительные пробеги и путешествия, а в дальней дороге, как известно, безопасность превыше всего.

Новая покрышка отличается высокими характеристиками, в том числе, что очень важно, на мокрой поверхности. К тому же, шина обеспечивает отличную курсовую устойчивость и уверенное торможение.

При производстве Road 5 GT используется технология аддитивного наращивания, позволяющая создавать сложные формы.

А еще новинка получила прогрессивную технологию ламелизации Michelin XST Evo для лучшего отвода воды — по мере износа шины ламели становятся шире и сохраняют способность эффективно отводить воду из пятна контакта.

К тому же, резина обладает не только правильными ходовыми характеристиками, но еще и способствует тому, чтобы пилот не уставал в туринге, пытаясь бороться с изъянами покрытия, в том числе влажного.

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16 сентября 2019
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