Мотоциклистам предложили шины, отбивающие усталость в дальней поездке

На таких мотоциклах, как правило, люди отправляются в длительные пробеги и путешествия, а в дальней дороге, как известно, безопасность превыше всего.

Новая покрышка отличается высокими характеристиками, в том числе, что очень важно, на мокрой поверхности. К тому же, шина обеспечивает отличную курсовую устойчивость и уверенное торможение.

При производстве Road 5 GT используется технология аддитивного наращивания, позволяющая создавать сложные формы.

А еще новинка получила прогрессивную технологию ламелизации Michelin XST Evo для лучшего отвода воды — по мере износа шины ламели становятся шире и сохраняют способность эффективно отводить воду из пятна контакта.

К тому же, резина обладает не только правильными ходовыми характеристиками, но еще и способствует тому, чтобы пилот не уставал в туринге, пытаясь бороться с изъянами покрытия, в том числе влажного.