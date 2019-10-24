Стартовали продажи мотоцикла «Урал» в комплектации с дровами, палаткой и бутылкой водки

Лимитированную серию в количестве всего 20 штук придумали в Австрии и дали название Ural Adventure. По замыслу австрийского дилера Ирбитского мотоциклетного завода, спецсерия должна ассоциироваться с духом приключений, бескрайними просторами Сибири и харизмой самого мотоцикла.

Основная «фишка» спецверсии — палатка и вязанка дров. Ну а кроме этого покупатель получает амортизаторы с иными, нежели у стандартных, настройками, светодиодную оптику и новый выпускной тракт. Стоит такой байк 16 200 евро.

Кстати, немногим ранее, таким же тиражом подготовили и еще одну лимитированную серию «Урала», которую назвали Ural Transsib. В ее базовое оснащение входила бутылка водки.