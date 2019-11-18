Назван самый красивый мотоцикл на планете

Голосование было организовано итальянским журналом Motocilcismo и самой выставкой EICMA, оно проходило уже в 15-й раз. Все голоса были подсчитаны в последний день работы выставки 10 ноября, в общей сложности за Ducati отдали свои голоса 14500 человек.

Награду принимал лично директор дизайн-центра бренда Андреа Феррарези, в своей приветственной речи он отметил, что «гордится тем, что среди множества стильных новинок от серьезных конкурентов, зрители выбрали именно Streetfighter V4 самым мотоциклом на мероприятии».

Российские продажи нового Ducati Streetfighter V4 запланированы на весну 2020 года.