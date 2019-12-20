Японцы объявили российские цены на новые Honda Africa Twin

Приятным сюрпризом станет более навороченный вариант Africa Twin Adventure Sports — за 1 163 000 рублей с «механикой» и 1 245 000 рублей с DCT соответственно.

А самая дорогая версия Africa Twin Adventure с электронной подвеской Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (EERA) — 1 273 000 рублей с МКПП и 1 355 000 рублей с DCT.

Первая партия новеньких Honda Africa Twin уже приехала в Россию. В январе наступающего года байки появятся в салонах официальных дилеров, и их можно будет посмотреть и, что называется, пощупать.

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о мотоновинках японской марки. Подробнее — здесь.