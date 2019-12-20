Нереально премиальные: сравнительный тест Range Rover Evoque и Infiniti QX50

Поиск «прайса»
Вопрос цены — один из самых главных, потому с него и начнем. С «японцем» тут никаких проблем, потому как стоимость всех комплектаций сразу видна на официальном сайте. А вот, чтобы увидеть, сколько кровно заработанных просят за новый Range Rover Evoque, нужно надолго углубиться в дебри фирменного интернет-ресурса.
Да и то, найти цены без учета скидки за трейд-ин и всяких там кредитов нужно еще суметь. А ведь многие начинают подготовку к покупке с изучения официального сайта. Видимо, в российском представительстве не боятся, что после такого поиска у людей испортится настроение. С другой стороны, это неплохой способ вынудить потенциального клиента взяться за телефон и набрать дилеру.
Не буду долго томить читателей: цена на Evoque начинается от 2 929 000 рублей, а QX50 с более мощным мотором обойдется в 3 075 000 рублей. Уже в базе оснащение кроссоверов отнюдь не бедное, поэтому перейдем к изучению силовых агрегатов.
С оглядкой на «немцев»
Гамма двигателей шире у «британца». В арсенале «Эвока» есть «дизели» мощностью 150 и 180 л. с., а так же бензиновые моторы, развивающие 200 и 249 «лошадей». Трансмиссия — 9-ступенчатый «автомат».
У Infiniti QX50 — единственный 2-литровый бензиновый двигатель в 249 сил, работающий в паре с вариатором. Вот поэтому Evoque мы взяли для сравнения с мотором аналогичной мощности.
Обе машины смотрятся роскошно. Британский дизайн — типично европейский, со знакомыми до боли нотками и привкусом аристократизма. Японцы решили удивлять резкими гранями и рубленным стилем.
А что внутри? Заметно, что инженеры, проектируя Evoque второго поколения, ориентировались на немецких конкурентов. Боковая поддержка кресла цепко схватывает за бока, да и набивка подушки плотная.
Отношение к премиальному автомобилю диктуют тактильные ощущения. С этим у Evoque все в порядке. Тут отличная отделка передней панели и приятная кожа на руле. Хорошо, что появился лоток для смартфона, а центральный подлокотник разрезан на две части. Так, половинки удобнее открывать, чтобы достать, скажем, бутылку воды из глубокого бокса. Нравится и графика на двух сенсорных экранах. Вот только бы я процессор поставил помощнее. Хочется, чтобы навигация и отзывы на нажатия были такими же быстрыми, как в современном смартфоне. Ну и чтоб без глюков!
Из-за того, что база кроссовера выросла на 21 мм, на заднем сиденье стало просторнее. Ноги больше не упираются в спинку переднего кресла. В общем, внутренний мир «британца» богат, и в нем не будут стеснены ни передние седоки, ни обитатели галерки.
А вот садясь в салон Infiniti QX50 вижу, что японские инженеры точно незасматривались на немецкую продукцию. Кресло мягче, чем в «британце», а валики боковой поддержки — меньше. Такая «сидушка» понравится людям плотного телосложения, да и в дальней дороге спина не попросит о пощаде. И вроде бы все хорошо, но к некоторым вещам определенно нужно привыкать. Скажем, по первости найти клавишу включения «аварийки» — все равно, что решить головоломку, а графика двух экранов могла бы быть чуточку поинтереснее. Все же не масс-маркет.
Задний диван — широкий, но вот запас места для ног в районе ступней скромнее, чем хотелось. Обогрева дивана нет, так что перед тем, как сажать сюда детей или тещу, салон хорошо бы прогреть.
Дорожная история
На драйверском месте Range Rover Evoque еще раз вспоминаю про немцев. Все интуитивно понятно.
Только вот «британец» начал испытывать мое терпение системой «старт/стоп». Она включается на каждом светофоре или в пробке, а когда поток трогается, машину нужно «пинать» нажатием на газ. Так рождается ощущение какой-то ненужной суеты. Конечно же, «автостоп» открубается в меню, но для этого нужно решить задачу на логику. Огромный толмуд — в помощь.
Два экрана в «Инфинити» — решение веселое и менее перегруженное. А главное — ничего не «тормозит» и своевременно выполняет команды рулевого. Легко и просто найти в меню режимы отключения той или иной системы. Я, например, больше сам люблю управлять автомобилем, нежели наоборот.
Ну, что: поехали? Правь, Британия… Жму газ от души, и Evoque напоминает «заряженный» хэтчбек. «Вкусный» звук мотора, острое рулевое управление и плотная подвеска заставляют улыбаться в виражах. Кроссовер получился по-настоящему драйверским, потому в S-образных поворотах я прощаю ему мудреную мультимедиа.
У QX50 разгон плавнее, потому в спинку кресла вдавливает меньше. Видно, что японцы и не стремились сделать из кроссовера спортивный снаряд. Во всяком случае, для светофорных гонок. На более выскоих оборотах «Финик» подпрыгивает — только в путь! Да, и он мягче, вальяжнее в поворотах, а подвеска лучше гасит мелкие и средние неровности дорожного полотна. Колейности, в отличие от Range Rover, «японец» не замечает. А вот «лежачие полицейские» и средние ямки ходовая отрабатывает неожиданно жестко.
Несмотря на одинаковую мощность двигателей, у машин разные характеры. Evoque способен завести водителя, хотя и нередко это водительницы. Однозначно «Рейнджа» отличает боевой характер, плотная подвеска и острый руль. Infiniti QX50 агрессивный внешне, но сдержаннее нутром. Рулежка с ним — упражнение, гораздо более спокойное.
Японский кроссовер даже в спортивном режиме движения не сильно провоцирует на быструю езду. Наоборот, он охотно погружает в дзен, будто говоря «кто понял жизнь, тот торопиться не желает»…
Что в итоге?
Как вы, наверное, вместе с нами поняли, Range Rover Evoque и Infiniti QX50 проповедуют разные философии. При этом каждый из них хорош по-своему.
Если вы не прочь поковыряться в менюшках и еще не все успели в жизни, то британский кроссовер — ваш выбор. Но если вы не спешите жить, но желаете быть непохожими на остальных, дружба с японцем пойдет на пользу.