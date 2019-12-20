Нереально премиальные: сравнительный тест Range Rover Evoque и Infiniti QX50

Не буду долго томить читателей: цена на Evoque начинается от 2 929 000 рублей, а QX50 с более мощным мотором обойдется в 3 075 000 рублей. Уже в базе оснащение кроссоверов отнюдь не бедное, поэтому перейдем к изучению силовых агрегатов.

С оглядкой на «немцев»

Гамма двигателей шире у «британца». В арсенале «Эвока» есть «дизели» мощностью 150 и 180 л. с., а так же бензиновые моторы, развивающие 200 и 249 «лошадей». Трансмиссия — 9-ступенчатый «автомат».

У Infiniti QX50 — единственный 2-литровый бензиновый двигатель в 249 сил, работающий в паре с вариатором. Вот поэтому Evoque мы взяли для сравнения с мотором аналогичной мощности.

Обе машины смотрятся роскошно. Британский дизайн — типично европейский, со знакомыми до боли нотками и привкусом аристократизма. Японцы решили удивлять резкими гранями и рубленным стилем.

А что внутри? Заметно, что инженеры, проектируя Evoque второго поколения, ориентировались на немецких конкурентов. Боковая поддержка кресла цепко схватывает за бока, да и набивка подушки плотная.