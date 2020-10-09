Ducati выпустила первый на планете мотоцикл с двумя радарами

Начиная с позапрошлого года Ducati уже комплектует свои мотоциклы радарами, однако новый Multistrada V4 станет первым аппаратом сразу с двумя радарными системами спереди и сзади. Радары разрабатываются и производятся в тесном сотрудничестве с известной немецкой компанией Bosch. Каждый радар имеет вес всего в 190 г и весьма компактен — его размеры составляют всего 70х60х28 мм, что соизмеримо с габаритами модных нынче современных экшн-камер.

Презентация мотоцикла Ducati Multistrada V4 намечена на 4 ноября 2020 года.

Передний радар отвечает за работу системы адаптивного круиз-контроля (ACC), которая посредством контролируемого торможения и газа автоматически поддерживает дистанцию до впереди идущего транспорта, эдакий аналог хорошо известного всем автомобильного Distronic. Работа системы регулируется в четырех режимах на скоростях от 30 до 160 км/ч.

Задний же радар, работающий в сочетании с системой контроля слепых зон (BSD), способен распознавать и сообщать водителю о транспортных средствах, находящихся в так называемой «слепой зоне», когда мотоциклист не видит их в зеркала заднего вида, а также уведомлять о приближении сзади средств передвижения на высокой скорости.