Ducati выпустила первый на планете мотоцикл с двумя радарами

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Известный итальянский производитель мотоциклов Ducati ратует за повышение безопасности. Оно и понятно, учитывая, что большинство мотоциклов марки являются спортивными и мощными, а значит и очень быстрыми. Порой пилот просто не успевает уследить за молниеносно меняющейся дорожной ситуацией, тем более, что у себя на родине в Италии довольно много безбашенных «горячих голов». Теперь станет много безопаснее — байки Ducati будут оборудованы аж двумя радарами.

Начиная с позапрошлого года Ducati уже комплектует свои мотоциклы радарами, однако новый Multistrada V4 станет первым аппаратом сразу с двумя радарными системами спереди и сзади. Радары разрабатываются и производятся в тесном сотрудничестве с известной немецкой компанией Bosch. Каждый радар имеет вес всего в 190 г и весьма компактен — его размеры составляют всего 70х60х28 мм, что соизмеримо с габаритами модных нынче современных экшн-камер.

Презентация мотоцикла Ducati Multistrada V4 намечена на 4 ноября 2020 года.

Передний радар отвечает за работу системы адаптивного круиз-контроля (ACC), которая посредством контролируемого торможения и газа автоматически поддерживает дистанцию до впереди идущего транспорта, эдакий аналог хорошо известного всем автомобильного Distronic. Работа системы регулируется в четырех режимах на скоростях от 30 до 160 км/ч.

Задний же радар, работающий в сочетании с системой контроля слепых зон (BSD), способен распознавать и сообщать водителю о транспортных средствах, находящихся в так называемой «слепой зоне», когда мотоциклист не видит их в зеркала заднего вида, а также уведомлять о приближении сзади средств передвижения на высокой скорости.

безопасность дорожного движения, технология, байки, мототехника
9 октября 2020
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