900 «лошадок» на двоих: сравнительный тест Lexus LC500 и Infiniti Q60S

Впрочем, сначала об облике каждого из атлетов. Ведь встречают, как водится, по одежке…

Нельзя не согласиться: если наряд у Lexus весь такой резкий и вычурный, то у Infiniti — более утонченный и сдержанный. LC500 словно распластался по земле, задние крылья шире передних, как, собственно, и колея.

Q60S же напротив, напоминает эдакую гладкую фигуру, но явно не без тестостерона.Как бы то ни было, суждения о внешности всегда субъективны — как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Но факт остается фактом: оба снаряда вид имеют. От внимания со стороны отбоя нет!