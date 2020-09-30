900 «лошадок» на двоих: сравнительный тест Lexus LC500 и Infiniti Q60S

Четырехместный? Да идите вы! Несмотря на четыре сиденья за парой дверей, сесть на втором ряду сможет разве что Паспорту из Форта Боярд, причем даже без подружки. Впрочем, ездить в купе следует спереди. В идеале — за рулем. А в случае с участниками нашего теста — еще и с пачкой подгузников.
Итак, встречайте: неутомимый забияка Lexus LC500 и отъявленный хулиган Infiniti Q60S. Кто же из них задиристее? Столкнем их в поединке.
Впрочем, сначала об облике каждого из атлетов. Ведь встречают, как водится, по одежке…
Нельзя не согласиться: если наряд у Lexus весь такой резкий и вычурный, то у Infiniti — более утонченный и сдержанный. LC500 словно распластался по земле, задние крылья шире передних, как, собственно, и колея.
Q60S же напротив, напоминает эдакую гладкую фигуру, но явно не без тестостерона.Как бы то ни было, суждения о внешности всегда субъективны — как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Но факт остается фактом: оба снаряда вид имеют. От внимания со стороны отбоя нет!
А вот внутри, благодаря более современному «фильдеперсовому» дизайну, Lexus явно выделяется. Его салон — сгусток современных технологий, царство кожи, алькантары и карбона. Да и кокпит, напоминающий космический корабль, переливается всеми оттенками при запуске, кругом все полностью электронное и цифровое. Ковшеобразные сиденья обхватывают посткарантинные располневшие телеса и цепко держат за бока.
В Infiniti все по классике — уютный, не обделенный карбоном и кожей салон с сенсорным двухэтажным экраном и визуально понятными клавишами. А глубокие и мягкие кресла имеют солидную боковую поддержку.
По степени напичканности «хай-теком» оба японца примерно одинаковы, просто в более дизайнерском подходе к «Лексусу» его электроника как бы нарочито выведена на передний план. Да, сверкающие экраны — это круто. Особенно, если есть кому показать. Но вот перегрузка в меню мультимедиа — отнюдь. К ее особенностям придется привыкать много дольше, чем к дрифту в поворотах. Аскетичность «Финику» только в плюс.
В целом, уличные спортсмены одинаково на стиле и на понтах. А как у них дела с главным достоинством? Нет, девушки, расслабьтесь: мы сейчас про ходовые качества. И вот тут как раз и начинается самое интересное. Мама, держите меня семеро — здесь без малого 900 «лошадок» на двоих! Вот это табун. Посмотрим, как жеребцы ведут себя в деле.
Под «олимпийкой» Lexus LC500 спрятался мощный 5-литровый V8, выдающий 477 сил дури. Вот она, магия честного атмосферника с умопомрачительным звуком, заставляющим срываться с гнезд птиц и оборачиваться прохожих на улице. Да что там: свои головы сворачивают и поверившие в себя пилоты немецких «зажигалок». И это не считая тех, кто уже сломал свои шейные позвонки от одно только внешнего вида японца.
Впрочем, Infiniti Q60S тоже есть, чем козырнуть — битурбированный V6 мощностью 405 л. с. умеет испугать при встрече! А еще изюм — это полный привод! Если у Lexus при резком старте приходится ловить разгулявшуюся корму, так и норовящую обогнать капот, то «Финик» в этом плане крепко-накрепко держится за дорогу. Но за сумасшедший звук мотора и настроенный выхлоп LC500 можно простить и виляние задом, и проскальзывания на старте. Да, низкий басовитый гул заставляет содрогаться асфальт, в то время как свистяще-шипящий саунд Q60S напоминает, скорее, игрушку Need For Speed. Эх, так и хочется взлететь!
Руль у Lexus острый, как меч самурая: режь траекторию — не хочу! А вот Infiniti пилотируется мягче и более предсказуемо. «Угла дать» на нем сложнее, но зато не испачкаешь подгузники в залихватском повороте.
Отдельное «аригато» хочется сказать инженерам за превосходные тормозные механизмы и за верткость — оба автомобиля прекрасно чувствуют себя в тесных пространствах, а радиус разворота сведен к возможному минимуму. Вот разве что открывать огромные двери на парковках не очень удобно, но таковы уж издержки владения купе. Еще из особенностей — расход, который ниже 20 литров не падает даже при коктеливом поглаживании педали газа. Про транспортный налог тактично умолчу.
ЧТО В ИТОГЕ?
На какой бы из этих автомобилей не пал ваш выбор, важно помнить две вещи. Первая — каждый из них прекрасен по-своему. И вторая — по-своему каждый из них и плох!
К примеру, в компании стиляги Lexus LC500 вам никогда не удастся незаметно подкатить к дому любовницы — соседи услышат, заметят и «сдадут». А оседлав Infiniti Q60S, вам эту самую любовницу не сразить умением «покрутить жука». Впрочем, куда важнее, чтобы жена не накрутила вам хвост.