Honda въезжает в 2021 год в Россию с обновленной «Голдой»

Казалось бы, модель обновлялась всего полтора года назад — тогда мотоцикл получил опциональную 7-ступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями, новый дизайн и улучшенную эргономику. И вот японцы вновь решили «причесать» свое детище.

В нынешнем году Gold Wing получила более качественную аудиосистему, объем верхнего бокса для хранения вещей увеличен до 61 литра, теперь в него свободно помещаются два закрытых шлема типа «интеграл».

Также улучшена обивка сидений, появились кожа и замша, а спинка пассажира изменила угол наклона для более удобной посадки. Обновленная «Голда» будет доступнв в двух цветах — Gunmetal Black Metallic и Candy Ardent Red.