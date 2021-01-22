В России предлагают легализовать тюнинг автомобилей

Сегодня в Москве прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы легализации отдельных доработок и серьезного тюнинга автомобилей. На встрече были представители Росстандарта, Комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации, НАМИ и Минпромторга. Мероприятие посетил и обозреватель портала «АвтоВзгляд».

Участники обсудили вопросы по совершенствованию действующего законодательства в сфере внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

В настоящее время получается, что, скажем, установка перфорированных тормозных дисков или даже крупного сабвуфера в багажник, может грозить владельцу большими проблемами при регистрации автомобиля в ГИБДД, А на Дальнем Востоке есть масса машин, на которые ставят усиленные мосты и большие колеса. Это вынужденная мера, так как иначе по заметенным снегом «направлениям» просто не проехать. С точки зрения законодательства выходит, что такие переделки незаконны. Однако люди все равно идут на риск, потому как им некуда деваться, а нормальных дорог в их краях не будет еще долго.

Представитель ФГУП НАМИ рассказал, что в данный момент идет работа над новым ГОСТом, с прописанными требованиями, которым должны отвечать тюнинговые автомобили. Это позволит легализовать некоторые доработки.

Есть и хорошие новости для владельцев автостарины: С 1 марта прошлого года начал действовать ГОСТ, где прописаны критерии, по которым автомобиль относят к классическим транспортным средствам. Это позволяет без проблем зарегистрировать его в ГИБДД и получить госномера.