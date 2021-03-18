Депутат Госдумы выступил против увеличения ставки утильсбора на квадроциклы и снегоходы

И озабоченность депутата понятна, Ведь если говорить о тех же квадроциклах и снегоходов, то сейчас размер утильсбора на один квадроцикл или снегоход составляет 120 750 рублей. Ну а согласно принятому, но пока еще не опубликованному постановлению Правительства РФ, размер этого своего рода налога дойдет аж до 414 000 рублей, то есть фактически в увеличится в 3,5 раза! То есть покупка подобной техники станет неподъемной не только для любителей активного отдыха, но и для тех граждан страны, кто пользуется ею как автомобилем для повседневных передвижений,

В ряде северных районов страны те же снегоходы заменяют людям автомобили: на них ездят на работу, по другим делам — иначе никак, — говорит г-н Нилов. — То есть довольно значительный рост цен оставит граждан буквально без колес. Пострадают и производители — спрос на их продукцию, которая и сегодня в условиях кризиса продается так себе, упадет еще больше. Считаю, что в нынешних условиях ставку утильсбора на сельскохозяйственную и строительную спецтехнику, квадроциклы и снегоходы надо, как минимум, обнулить…

С мнением депутата согласились и другие участники «круглого стола». Правда, поборники этой новации — представители Минпромторга РФ, от участия в «круглом столе» отказались, мотивируя неявку сверхзанятостью. Обычная, впрочем, практика: когда какое-либо министерство приглашают принять участие в обсуждении неудобной темы, во всем огромном ведомстве не находится ни одного человека, который имел бы возможность выступить. Чиновники, похоже, бояться вопросов, на которые им в общем-то нечего ответить.