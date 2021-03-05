Цены растут: почему квадроциклы и снегоходы надо покупать прямо сейчас

Напомним суть проблемы. Сейчас любой зарубежный квадроцикл и снегоход, равно как трактор, вилочный погрузчик или другая самоходная машина, облагается при ввозе в страну так называемым утилизационным сбором, размер которого на сегодняшний день составляет 120 750 рублей.
При внушительной цене трактора, этот обязательный платеж настолько незаметен, что и говорить о нем смешно. А вот в ценообразовании относительно недорогой рекреационной техники утильсбор составляет аж пятую часть конечной стоимости.
Ничего личного. Просто деньги очень нужны
Ничего зазорного в желании государства заработать на ввозе импорта нет, однако уже рассмотренный кабмином минпромторговский проект о повышении в 2—3 раза утильсбора — явный перегиб палки.
Ведь для квадроциклов и снегоходов с объемом двигателя до 300 «кубиков» размер утиля составит 103 500 рублей. В цене квадриков и сноумобилей с движками от 300 до 480 «кубов» доля утильсбора будет порядка 248 000 «деревянных». Техника с объемом мотора от 480 до 840 кубических сантиметров прибавит к стоимости 351 900 рублей (к слову сказать, в розницу такие ATV сейчас стоят минимум от полумиллиона). Сильнее всего должны подорожать мотовездеходы с объемом движка от 840 «кубов» — утильсбор для них хотят сделать аж в 414 000 рублей.
По мнению участников рынка и ряда экспертов из отраслей, так или иначе связанных с этой техникой (это сельское и лесное хозяйство, нефтянка, энергосети, развитие туризма и отдыха) высказались категорически против подобной грабительской инициативы Министерства промышленности и торговли РФ.
И в рамках общественных слушаний свои аргументы и доводы специалисты попытались донести до чиновников. Однако те и слушать ничего не хотели! Все без исключения обращения и предложения, которые указывают на несвоевременность, плохую проработку и необоснованность величин повышения сбора Минпромторгом были отклонены.
Им — про Фому, они — про Ерему
Причем, вне зависимости от содержательной части возражений, авторы повышения утильсбора давали формальную отписку, копируя одни и те же абзацы из пояснительной записки к законопроекту. Доходило до смешного: противники утильсбора приводят конкретные цифры и примеры, а в ответ получают общие фразы из разряда, как космические корабли бороздят просторы космоса.
В общем, ты у них спрашиваешь про Фому, а тебе рассказывают про Ерему. Да что там мнение бизнеса и простых смертных? Подчиненные г-на Мантурова оставили без внимания отрицательное заключение по данному законопроекту Общественного совета при Минсельхозе РФ. И даже отечественные производители, о поддержке которых так печется Минпромторг, не выражают особой радости.
Ведь они, как и импортеры техники, платят в казну тот самый утильсбор, и лишь в конце года с большим трудом получают незначительные налоговые преференции, выгоды от которых совершенно не сопоставимы с уплаченной податью. Но сказать об этом в открытую промышленники бояться, опасаясь законотворческой мести со стороны курирующего их министерства.
Молча ждут удобного момента
На сегодняшний день судьба проекта постановления о повышении утильсбора до конца не ясна. Однако источники близкие к Минпромторгу утверждают, что повышение тарифов принято, только об этом пока не говорят вслух, поскольку чиновники ждут, когда утихнет общественный резонанс.
Вместе с тем, противники повышения этого своеобразного налога не теряют надежды и всеми силами все еще стараются спасти отрасль от неминуемой гибели. Они отправили открытое письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором изложили реальное положение дел и то, как авторы законопроекта, жонглируя цифрами и фактами, вводят в заблуждение руководителей страны. Но дойдет ли бумага до адресата и не перехватил ли ее в канцелярии все тот же Минпромторг — вопрос открытый.
Так что пока увеличенный утильсбор окончательно не превратил технику для работы в сложных условиях ид активного отдыха в предмет роскоши, тем кто хотел купить ее — самое время ускориться, хотя уже сейчас это довольно сложно сделать.
Впрочем, один из отечественных квадропроизводителей 1 марта уже поднял цены на свою продукцию в среднем на 80 000 рублей. А ведь в Минпромторге утверждали, что на стоимость российской продукции увеличение утиля никак не повлияет…