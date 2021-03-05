Цены растут: почему квадроциклы и снегоходы надо покупать прямо сейчас

Напомним суть проблемы. Сейчас любой зарубежный квадроцикл и снегоход, равно как трактор, вилочный погрузчик или другая самоходная машина, облагается при ввозе в страну так называемым утилизационным сбором, размер которого на сегодняшний день составляет 120 750 рублей.

При внушительной цене трактора, этот обязательный платеж настолько незаметен, что и говорить о нем смешно. А вот в ценообразовании относительно недорогой рекреационной техники утильсбор составляет аж пятую часть конечной стоимости.

Ничего личного. Просто деньги очень нужны

Ничего зазорного в желании государства заработать на ввозе импорта нет, однако уже рассмотренный кабмином минпромторговский проект о повышении в 2—3 раза утильсбора — явный перегиб палки.

Ведь для квадроциклов и снегоходов с объемом двигателя до 300 «кубиков» размер утиля составит 103 500 рублей. В цене квадриков и сноумобилей с движками от 300 до 480 «кубов» доля утильсбора будет порядка 248 000 «деревянных». Техника с объемом мотора от 480 до 840 кубических сантиметров прибавит к стоимости 351 900 рублей (к слову сказать, в розницу такие ATV сейчас стоят минимум от полумиллиона). Сильнее всего должны подорожать мотовездеходы с объемом движка от 840 «кубов» — утильсбор для них хотят сделать аж в 414 000 рублей.

По мнению участников рынка и ряда экспертов из отраслей, так или иначе связанных с этой техникой (это сельское и лесное хозяйство, нефтянка, энергосети, развитие туризма и отдыха) высказались категорически против подобной грабительской инициативы Министерства промышленности и торговли РФ.