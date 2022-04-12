Российские женщины массово седлают мотоциклы

Более половины покупательниц (54%) составляют возрастную группу от 18 до 30 лет, среди 30—40-летних доля составляет 37%, еще 9% — старше 40. Кстати, в 2020 году эти показатели составляли 58%, 35% и 7% соответственно. Чаще всего наши двухколесные «сестры» отдают предпочтение немецким мотоциклам марки BMW, их предпочитают 64% респонденток, на втором месте по популярности австрийские КТМ (19%), на третьем — итальянские Ducati (17%).

Рост популярности мотоциклов среди женщин вполне объясним. Помимо удобного, комфортного и быстрого «беспробочного» перемещения в крупных мегаполисах, мотоцикл гораздо легче парковать, причем бесплатно. Кроме этого, среди мотоциклистов-мужчин очень много брутальных крепких и симпатичных парней, многие из которых свободны и не прочь познакомиться с симпатичной байкершей.

А где искать и как «подкатить» к байкеру? Правильно, лучший способ — самой сесть на мотоцикл и красиво подъехать. В этом случае, мотоциклист всегда обратит внимание на красивую, затянутую в кожу фигуру прекрасной леди на стальном коне. Ведь у таких девушек даже свое название в мотомире имеется — мотоледи.