Путин перекрыл россиянам возможность уклоняться от штрафов ПДД в Белоруссии

Фото: АвтоВзгляд
Президент Владимир Путин издал распоряжение, одобрив соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании нарушений ПДД, а также исполнении наказаний, согласно законам обеих стран. Теперь на российских номерах у Батьки безнаказанно не похулиганишь. Как, впрочем, не уйти от ответственности в РФ и белорусским водителям.
Лика Затворная

Ждем утверждения документа «по достижению договоренностей» с белорусской стороной, чем сейчас и занимается МВД России. Иными словами, владелец автомобиля с государственными регистрационными знаками РФ, который нарушит ПДД Беларуси, будет нести ответственность согласно местному законодательству. Причем взысканием займутся российские правоохранители.

Аналогичная ситуация и для граждан братской республики, которые в случае нарушении Правил на территории РФ, будут привлечены к ответственности белорусской стороной.

Ранее, напомним, ни одна из стран не штрафовала нарушителей ПДД после их пересечения границы. Теперь же от «писем счастья» уклониться не получится.

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12 апреля 2022
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