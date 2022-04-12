Путин перекрыл россиянам возможность уклоняться от штрафов ПДД в Белоруссии

Ждем утверждения документа «по достижению договоренностей» с белорусской стороной, чем сейчас и занимается МВД России. Иными словами, владелец автомобиля с государственными регистрационными знаками РФ, который нарушит ПДД Беларуси, будет нести ответственность согласно местному законодательству. Причем взысканием займутся российские правоохранители.

Аналогичная ситуация и для граждан братской республики, которые в случае нарушении Правил на территории РФ, будут привлечены к ответственности белорусской стороной.

Ранее, напомним, ни одна из стран не штрафовала нарушителей ПДД после их пересечения границы. Теперь же от «писем счастья» уклониться не получится.