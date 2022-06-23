Марка Bajaj организует для россиян массовый тест своих моделей

Все желающие получат возможность увидеть воочию и пощупать своими руками мототехнику Bajaj и даже — прокатиться на ней. Но только при условии наличия прав категории «А» и необходимой для этого экипировки.

Кстати, российские дистрибьюторы марки обещают показать (и, разумеется, дать опробовать) заинтересованной публике и совсем свежие новинки этого года — Dominar 250 и Dominar 400 Touring Edition.

Особо интересующиеся индийской мототехникой смогут задать специалистам любые вопросы и получить на них квалифицированные ответы.

Кстати, в густонаселенной Индии настоящий культ двухколесной техники: на дорогах ее столько, что эту страну смело можно назвать ведущей мотодержавой планеты. Практически всю «двухколеску» для внутреннего рынка индусы делают сами!

За многие десятилетия производства они неплохо поднаторели в производстве мотоциклов. Так что за качество продукции им точно не приходится краснеть. В чем убедился портал «АвтоВзгляд», протестировав легкий и недорогой мотоцикл Bajaj Pulsar 180.