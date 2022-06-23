В России нашли аналог санкционной шведской стали для автопрома

Фото производителя.
В коммерческом транспорте есть термин «ломовоз» — это специальный грузовик, заточенный под перевозку лома цветных и черных металлов. В последнее время перевозчики предпочитали заказывать ломовозы на европейских шасси. Но сейчас место покинувших рынок «европейцев» занимают марки из «дружественных стран».
Алексей Кованов

Так, на заводе ТФК «Феникс» начался выпуск ломовозов на корейском шасси Daewoo Novus. Машина имеет колесную формулу 6х4 оснащена 350-сильным двигателем Doosan нового поколения — у него рядное расположение цилиндров вместо V-образного.

Самосвальная платформа изготовлена из высокопрочной стали S500МС — это аналог санкционного шведского проката DOMEX−500, который производит Череповецкий меткомбинат. (Напомним, что производители надстроек сильно переживали по поводу отсутствия поставок металла из Швеции).

В 30-кубовом кузове можно перевозить до 13 тонн металлолома, а для его погрузки применяется КМУ грузоподъемность 3 тонны. Крано-манипуляторная установка VM10L74M выпущена на заводе «Велмаш-С» — ведущего российского производителя манипуляторов для погрузки леса и лома.

Вообще, после введения антироссийских санкций строители, дорожники и просто перевозчики вынуждены искать срочную замену грузовикам «большой европейской семерки». Такая замена, как рассмотрел портал «АвтоВзгляд», формально имеется, но есть свои нюансы.

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23 июня 2022
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