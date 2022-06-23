В России нашли аналог санкционной шведской стали для автопрома

Так, на заводе ТФК «Феникс» начался выпуск ломовозов на корейском шасси Daewoo Novus. Машина имеет колесную формулу 6х4 оснащена 350-сильным двигателем Doosan нового поколения — у него рядное расположение цилиндров вместо V-образного.

Самосвальная платформа изготовлена из высокопрочной стали S500МС — это аналог санкционного шведского проката DOMEX−500, который производит Череповецкий меткомбинат. (Напомним, что производители надстроек сильно переживали по поводу отсутствия поставок металла из Швеции).



В 30-кубовом кузове можно перевозить до 13 тонн металлолома, а для его погрузки применяется КМУ грузоподъемность 3 тонны. Крано-манипуляторная установка VM10L74M выпущена на заводе «Велмаш-С» — ведущего российского производителя манипуляторов для погрузки леса и лома.

Вообще, после введения антироссийских санкций строители, дорожники и просто перевозчики вынуждены искать срочную замену грузовикам «большой европейской семерки». Такая замена, как рассмотрел портал «АвтоВзгляд», формально имеется, но есть свои нюансы.