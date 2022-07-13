КТМ никуда не уходил: россиянам представили шесть новых мотоциклов

Помимо прочего, неподдельный интерес вызвали КТМ 390 DUKE и 1290 Super DUKE R из серии Naked. Кроме того, поклонники марки увидели обновленный KTM RC 390, представляющий Supersport в классе до 400 см³. Бесспорный лидер направления Эндуро, мотоцикл, который считается непобедимой ракетой в арсенале КТМ — это 4-тактный КТМ 500 EXC-F SIX DAYS.

Украсил же экспозицию КТМ настоящий представитель Gran Turismo — 1290 Sгзук DUKE GT. Надо сказать, что ГК Автодом уже во второй раз становится партнером мотофестиваля, а продукция КТМ вызывает неизменный интерес профильной публики.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» не без удовольствия посетил минувший Total Fest−2022, где помимо байков красовались разгоряченные красотки: самые горячие «штучки» и двухколесные «тачки» можно посмотреть в нашем эксклюзивном фоторепортаже.