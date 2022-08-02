Какие мотоциклы покупают россияне после ухода европейских марок

На рынке новых мотоциклов по итогам первого полугодия сменился прежде непоколебимый лидер: марка BMW просела настолько, что уступила первое место индийскому бренду Bajaj. Более того, в новых условиях баварская мототехника пользовалась меньшим спросом, чем изделия российских Motoland и Regulmoto. К такому выводу пришли эксперты агентства «Автостат».

Так, с января по июнь российскими поклонниками двухколесного образа жизни был куплено 1501 мотоцикл Bajaj, 1114 — Motoland, 1046 — Regulmoto, 841 — BMW. Замкнула пятерку лучших техника Avantis, за которую своим кошельком проголосовал 591 наш соотечественник.

Что касается расклада по моделям, то самым востребованным представителем категории «А» оказался Motoland XL250, разошедшийся тиражом 820 единиц. Неплохо продавались и индийские «Баджаджи»: представителей семейств Boxer BM 150 и Pulsar было куплено по 485 и 462 штуки.

Между тем, некоторые «европейцы» пусть дороги, но все еще доступны для покупки. Так, компания «КТМ Автодом» привезла для знакомства сразу 6 моделей австрийских мотоциклов КТМ. Среди них — КТМ 1290 Super Adventure R линейки Travel — флагман направления Турэндуро.