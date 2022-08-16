Президент Белоруссии Александр Лукашенко «захейтил» мотоцикл «Минск» нового поколения

На презентации нового «Минска» глава Белоруссии Александр Лукашенко задал заводчанам вопрос, что же в новинке действительно отечественного, кроме названия? И правда: по факту «родным» оказался лишь дизайн-проект да сама идея. Если не брать во внимание компоновку и сборку. Практически все комплектующие в байке — китайские: от оптики до движка, от ручек до щитков.

Впрочем, представители завода попытались оправдаться — закупать запчасти в КНР куда дешевле, нежели производить их самостоятельною. Но если с поставками возникнут сложности, то локальный выпуск компонентов будет в спешном порядке налажен в Белоруссии.

Правда, президента такой ответ не устроил: «с 1 января вы должны меня удивить. Эта работа никому не нужна. Что я видел год назад, то и осталось», — критично высказался в адрес директора предприятия Александр Лукашенко.

Кстати, помимо байка белорусскому президенту показали опытный образец квадрицикла M1NSK. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, кому может пригодиться крохотная машинка массой всего 463 килограмма.