Зачем у опытных автовладельцев всегда под рукой кипятильник

​Самый понятный и лежащий на поверхности способ нагрева — газовая горелка. Продается вместе с баллонами на любом рынке, стоит недорого, работать ей просто. Но и недостатков у нее — под стать. Дело в том, что старый автомобиль, из которого не текут различные жидкости, в том числе бензин, это новый автомобиль. Большинство таким достижением похвастаться не может, поэтому использовать горелку — крайне опасное занятие. Пыхнет мгновенно, а товарища с рабочим огнетушителем рядом может и не случиться. Так что использовать пламя — занятие для очень опытных или бессмертных механиков.

Толи дело — кипятильник. Накинул его на нужную гайку или болт, воткнул в розетку и жди, пока раскалится. Нагревательный прибор разогревается сам и разогревает нужный крепеж до красна быстрее и безопаснее горелки, позволяя работать чрезвычайно точечно. Дело будет сделано, гайку открутим, а опасность — минимальная. Да и стоит кипятильник сущие копейки, хотя использовать его, если быть аккуратным, можно годами.

Поэтому и только поэтому многие опытные автомобилисты предпочитают обладать этим недорогим и доступным инструментом, хранить его «под рукой» и пользоваться именно им, а не горелкой. Так проще, дешевле и надежнее. Кстати, и газ у него постоянно в нужный момент не заканчивается — еще один существенный довод «за».