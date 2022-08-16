Зачем у опытных автовладельцев всегда под рукой кипятильник

Кипятильник в России — прибор универсальный. Помимо прямых обязанностей, которые у него до сих пор есть — воду у нас отключают каждое лето, а шайку воды помыться чайником нагревать долго — есть и, скажем так, побочные. Про использование этого инструмента в лихие «девяностые» сказано уже достаточно, но вот нашлось применение и в самом обыкновенном гараже. Причем во благо, а не во вред.
Итак, не секрет, что гайки и прочий крепеж в городе мгновенно становится единым целым с конструкцией: спасибо стопроцентной — привет, Питер — влажности и мегатоннам дорожных реагентов — Ола, Москва — шесть месяцев в году. Пару лет не смазывал и не шприцевал — доставай кайло и выбивай. Опытный мастер подскажет: надо сбрызнуть проникающей смазкой, а потом нагреть. С первым пунктом вопросов задавать не станет даже начинающий водитель — про WD−40 рассказывают, кажется, еще в первом классе общеобразовательной школы. А вот со вторым пунктом могут возникнуть сложности.
Самый понятный и лежащий на поверхности способ нагрева — газовая горелка. Продается вместе с баллонами на любом рынке, стоит недорого, работать ей просто. Но и недостатков у нее — под стать. Дело в том, что старый автомобиль, из которого не текут различные жидкости, в том числе бензин, это новый автомобиль. Большинство таким достижением похвастаться не может, поэтому использовать горелку — крайне опасное занятие. Пыхнет мгновенно, а товарища с рабочим огнетушителем рядом может и не случиться. Так что использовать пламя — занятие для очень опытных или бессмертных механиков.
Толи дело — кипятильник. Накинул его на нужную гайку или болт, воткнул в розетку и жди, пока раскалится. Нагревательный прибор разогревается сам и разогревает нужный крепеж до красна быстрее и безопаснее горелки, позволяя работать чрезвычайно точечно. Дело будет сделано, гайку открутим, а опасность — минимальная. Да и стоит кипятильник сущие копейки, хотя использовать его, если быть аккуратным, можно годами.
Поэтому и только поэтому многие опытные автомобилисты предпочитают обладать этим недорогим и доступным инструментом, хранить его «под рукой» и пользоваться именно им, а не горелкой. Так проще, дешевле и надежнее. Кстати, и газ у него постоянно в нужный момент не заканчивается — еще один существенный довод «за».