Байкеры объединяются в банды: в Москве «повязали» крупную ОПГ мотоциклистов

Если говорить о традиционных методах автоподставы, то большинство опрошенных водителей подметили (76%), что самой излюбленной схемой обмана является резкое торможение машины впереди. Чуть меньше половины респондентов вспомнили про подстроенный удар из слепой зоны на кольцевой развязке (48%) и имитацию наезда на пешехода (47%).

Однако время не стоит на месте, и мошенники находят новые способы обмана. Например, группа мошенников удачно инсценировала ДТП с участием мотоциклов. Но страховщики раскрыли преступную схему и оперативно обратились в правоохранительные органы. На сегодняшний день злоумышленникам уже вынесен приговор.

Так как же работала преступная схема?

В страховую компанию обратился москвич с поврежденным в аварии мотоциклом. Мужчина требовал компенсацию в размере двух млн. рублей. Однако в процессе проверки всплыли интересные детали. В частности стало ясно, что конкретно этот байк уже не раз становился жертвой ДТП, да и принадлежал он совершенно другому человеку, имеющему несколько точно таких же транспортных средств. Между тем стоит отметить, что указанные в заявлении повреждения никак не могли быть получены в ходе последней аварии.

Предполагается, что некоторые «покалеченные» детали перенесли с идентичных мотоциклов. В ходе

расследования так же выяснилось, что в мотоциклетную ОПГ входило более 10 человек, использующих для своих шесть моциков. Кроме того, за последнее время еще несколько страхователей с идентичными историями обращались за выплатами. При этом и экипировка, и мотоциклы имели точно такие же повреждения и проходили по ранее заявленным событиям.