Прямо в ад: байкеры спровоцировали новую волну ДТП

Так, 10 мая в Москве в районе центра «Атриум» произошла трагедия, участниками которой стала пожарная машина и мотоциклист. На видео, опубликованном в Telegram-канале Baza, видно, что автомобиль, пересекая дорогу, перекрыл движение. И не снизивший скорость «хрустик» врезался в бок машины и загорелся. Пилот умер в больнице, не приходя в сознание.

История с подобным сценарием случилась этой весной на Космодамианской набережной столицы. Здесь в замес с мотобратом попал водитель такси. Первый скончался на месте, а его 14-летнего пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии. На видео, предоставленном прокуратурой, видно, как таксист, включив поворотник, совершает вполне обычный и разрешенный ПДД маневр, а в него на полной скорости влетает мотоциклист.

Чаще всего, замечают эксперты, причинами подобных аварий становится поспешность при маневрах и игнорирование базовых действий всеми участниками происшествий. Мотоциклисты не соблюдают скоростной режим и требования разметки, а водители машин теряют бдительность на перекрестках, забывают проверить дорожную обстановку в зеркале заднего вида или включить поворотник.