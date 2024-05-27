Автовладельцам разрешили ездить на квадриках и снегоходах с обычными «правами»

Десятки миллионов автомобилистов получили возможность законно ездить на квадроциклах и снегоходах. ГИБДД подтвердила, что без экзаменов можно открыть новую категорию в правах.

Как сообщил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский, Госавтоинспекция в ответ на его запрос официально подтвердила, что обладатели водительских удостоверений категории «B» могут без экзамена открыть подкатегорию «B1». Это позволяет управлять квадрициклами и трициклами с мотопосадкой и моторулем, а также квадроциклами и снегоходами без прав тракториста-машиниста.

«Чтобы воспользоваться новыми правами, нужно обновить водительское удостоверение: прийти в ГИБДД с медсправкой без ограничений», — отметил в своем telegram-канале Александр Шумский. При этом обладатели открытых категория «A» могут ездить на подобной технике без договора аренды даже со старыми удостоверениями, а вот водители с категориями «C» и «D» за руль квадроциклов и снегоходов могу по-прежнему сесть только по договору аренды и после инструктажа.