Почему не каждый водитель с категорией «В» имеет право управлять квадроциклом

Итак, что же это за «зверь» такой Федеральный закон №625? По сути, этот документ вносит изменения в статьи различных других федеральных правовых норм. В частности, ст. 10 625-ФЗ корректирует Федеральный закон от 2 июля 2021 года №297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».

Весь сыр-бор случился из-за того, что если раньше в оном однозначно говорилось о том, что для управления квадроциклами и снегоходами необходимо удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «А1», то в новой интерпретации «рулевому» самоходки дозволяется подтверждать свое право сидеть на месте пилота с помощью ВУ на авто и «договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающего временную передачу гражданину самоходной машины в управление, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по безопасности».

Напомним, что поводом к внесению данных изменений послужило поручение Президента РФ о развитии туризма в нашей стране. И практически в любом регионе нашей страны в качестве развлекательной программы отдыхающим предлагаются туры на квадроциклах или снегоходах по местным красотам. Да вот незадача: любая встреча с представителями власти (инспектором ДПС или сотрудником Гостехнадзора) сулила крупные неприятности.