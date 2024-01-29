Почему не каждый водитель с категорией «В» имеет право управлять квадроциклом

Фото портала "АвтоВзгляд".
Под занавес прошлого года был опубликован Федеральный закон №625, познакомившись с которым многие владельцы квадроциклов и снегоходов пришли к выводу, что отныне для управления внедорожной мототехникой (в том числе и на дорогах общего пользования) достаточно иметь водительское удостоверение с открытой категорией «В», «С» или «D». Но, как оказалось, в этом вопросе далеко не все так однозначно и некоторые экстремалы уже поплатились за это. Закон написан настолько витиевато, что без рюми чая и не разберешься. Тем не менее портал «АвтоВзгляд» докопался до сути. Забегая вперед скажем, что рулить квадриком или снежиком действительно можно по автомобильным «правам». Но далеко не всем.
Дмитрий Зленко

Итак, что же это за «зверь» такой Федеральный закон №625? По сути, этот документ вносит изменения в статьи различных других федеральных правовых норм. В частности, ст. 10 625-ФЗ корректирует Федеральный закон от 2 июля 2021 года №297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».

Весь сыр-бор случился из-за того, что если раньше в оном однозначно говорилось о том, что для управления квадроциклами и снегоходами необходимо удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «А1», то в новой интерпретации «рулевому» самоходки дозволяется подтверждать свое право сидеть на месте пилота с помощью ВУ на авто и «договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающего временную передачу гражданину самоходной машины в управление, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по безопасности».

Напомним, что поводом к внесению данных изменений послужило поручение Президента РФ о развитии туризма в нашей стране. И практически в любом регионе нашей страны в качестве развлекательной программы отдыхающим предлагаются туры на квадроциклах или снегоходах по местным красотам. Да вот незадача: любая встреча с представителями власти (инспектором ДПС или сотрудником Гостехнадзора) сулила крупные неприятности.

Фото "АвтоВзгляд".

Ведь у туристов, многие из которых впервые в жизни оказались верхом на мотовездеходе или снежике, «тракторных "прав» отродясь не водилось. В итоге техника отправлялась на штрафстоянку, а бедолагам вручался протокол. Благодаря же изменениям, пункты проката вышли из серой зоны и отныне на вполне законных основаниях могут передавать руль тем, у кого есть автомобильные «права» категорий «B», «C», «D». И в случае, если перед носом туриста мелькнет полосатый жезл, ему достаточно будет предъявить обычную водительскую «корочку», свидетельство о регистрации самоходной машины и договор аренды этого самого драндулета.

А вот коли квадроцикл или снегоход находится в вашем личном владении, то, увы, изменения буквы закона вас ни коим образом не затронули. И встретив на дороге гаишника вы, как и прежде, обязаны передать товарищу в погонах удостоверение тракториста-машиниста. Обычные «права» не прокатят. И это, на самом деле, крайне странная ситуация: неужто наличие договора найма превращает арендатора квадроцикла или снегохода в более опытного наездника, нежели того, кто эксплуатирует эту самую технику на постоянной основе?

В общем, ничего нового. Не научились наши законотворцы комплексно подходить к решению тех или иных задач и в целом модернизировать законодательную систему. А все, на что их хватает, выражаясь языком сантехников, лишь на хаотичный ремонт труб давно прогнившей системы.

автоправо, водительское удостоверение, квадроциклы, снегоходы
29 января 2024
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