Почему не каждый водитель с категорией «В» имеет право управлять квадроциклом

Итак, что же это за «зверь» такой Федеральный закон №625? По сути, этот документ вносит изменения в статьи различных других федеральных правовых норм. В частности, ст. 10 625-ФЗ корректирует Федеральный закон от 2 июля 2021 года №297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники».
Весь сыр-бор случился из-за того, что если раньше в оном однозначно говорилось о том, что для управления квадроциклами и снегоходами необходимо удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «А1», то в новой интерпретации «рулевому» самоходки дозволяется подтверждать свое право сидеть на месте пилота с помощью ВУ на авто и «договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающего временную передачу гражданину самоходной машины в управление, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по безопасности».
Напомним, что поводом к внесению данных изменений послужило поручение Президента РФ о развитии туризма в нашей стране. И практически в любом регионе нашей страны в качестве развлекательной программы отдыхающим предлагаются туры на квадроциклах или снегоходах по местным красотам. Да вот незадача: любая встреча с представителями власти (инспектором ДПС или сотрудником Гостехнадзора) сулила крупные неприятности.
Ведь у туристов, многие из которых впервые в жизни оказались верхом на мотовездеходе или снежике, «тракторных "прав» отродясь не водилось. В итоге техника отправлялась на штрафстоянку, а бедолагам вручался протокол. Благодаря же изменениям, пункты проката вышли из серой зоны и отныне на вполне законных основаниях могут передавать руль тем, у кого есть автомобильные «права» категорий «B», «C», «D». И в случае, если перед носом туриста мелькнет полосатый жезл, ему достаточно будет предъявить обычную водительскую «корочку», свидетельство о регистрации самоходной машины и договор аренды этого самого драндулета.
А вот коли квадроцикл или снегоход находится в вашем личном владении, то, увы, изменения буквы закона вас ни коим образом не затронули. И встретив на дороге гаишника вы, как и прежде, обязаны передать товарищу в погонах удостоверение тракториста-машиниста. Обычные «права» не прокатят. И это, на самом деле, крайне странная ситуация: неужто наличие договора найма превращает арендатора квадроцикла или снегохода в более опытного наездника, нежели того, кто эксплуатирует эту самую технику на постоянной основе?
В общем, ничего нового. Не научились наши законотворцы комплексно подходить к решению тех или иных задач и в целом модернизировать законодательную систему. А все, на что их хватает, выражаясь языком сантехников, лишь на хаотичный ремонт труб давно прогнившей системы.