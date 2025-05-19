Дурнолет: тест-драйв самого мощного багги Segway Vilain SX20T

В последние годы багги набирают все большую популярность у дачников, которые покупке квадроцикла предпочитают приобретение вездехода с автомобильной компоновкой органов управления. В принципе, тенденция понятна, ведь в отличии от ATV, баггушка более устойчивая и безопасная, благодаря силовому каркасу. Тут, что называется, и адреналина с ребенком или женой можно хапнуть в полной мере, и не бояться, что покатушка закончится на больничной койке. Портал «АвтоВзгляд» на днях побывал на премьерном тест-драйве, пожалуй, самого мощного багги, представленного в России — Segway Vilain SX20T.

Назвать «игрушкой» столь неординарный аппарат язык не поворачивается. Его главная изюминка: 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 235 «кобыл». И это при весе в 1450 кило! Что касается трансмиссии, то в связке с движком работает 7-ступенчатый гидромеханический «автомат». К сожалению, не сможем назвать ни производителя мотора, ни АКП, поскольку это тайна за семью печатями и внимательное изучение агрегатов, увы, не вывело «следствие» из тупика. Никаких именных отштамповок нет ни на моторе, ни на «коробасе», а российские официальные дистрибуторы марки без подробностей сказали, что и ДВС, и «автомат» установлены автомобильные.

И это, кстати говоря, сразу почувствовалось по совершенно «не мотоциклетным» настройкам мозгов. На старте при резком нажатии на педаль газа SX20T реагирует по автомобильному с задержкой, без бурного подрыва, присущего мототехнике. Уверен, это сделано специально, дабы сберечь узлы и агрегаты от особо прытких «наездников».

Зато, набрав скорость буквально в 10 км/ч, мы наблюдаем, образно выражаясь, безудержное извержение вулкана: пилота впечатывает в седло, и если не прекратить жать на педаль акселератора, то ускорение и не думает кончаться, даже когда на цифровом дисплее видишь скорость в 100 км/ч! Кстати, по заверению производителя, аппарат способен развивать скорость аж в 150 км/ч. Да и то, думается, что этот «потолок» прописан в блоке управления мотором, расшив который можно добиться и куда большей максималки.

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Подъезжаю к крутому повороту, бью по тормозам. Нет, на ремнях не повис, но в целом претензий к тормозной системе багги не возникло.

Дабы в управляемом заносе пройти поворот, начинаю ритмично подгазовывать (мотоциклисты такую работу гашеткой называют «ванч-ванч»), но не тут-то было. Опять сталкиваемся с автомобильными настройками топливной карты и АКП, которые не позволяют без «подтупливания» реагировать на игру акселератором. И к этому, видимо, придется адаптироваться, поскольку любые другие настройки для автомобильных агрегатов будут убийственными.

Подвеска 2-литровой новинки от Segway по-настоящему впечатляет. Ходы оной без малого полметра! И настроек у амортизаторов столько, что «заточить» их можно под любой рельеф. Наши испытания проходили на кроссовой трассе в Подмосковье. Да, не самая лучшая идея для теста такого чудища, на котором хочется прохватить по просторам, а не заниматься скачками на трамплинах, но зато в полной мере была возможность оценить энергоемкость ходовой части.

Мне показалось, что нет таких условий, при которых пилот и его пассажир могли бы ощутить дискомфорт от ухабов. Ей богу, на гребенке было чувство, будто едешь не по «стиральной доске», а по вполне ровной поверхности. А когда дело доходило до прыжка, то тебя словно невидимая рука поднимала в воздух и нежно так, заботливо, возвращала на землю.

Фото портала АвтоВзгляд.

Управляемость в поворотах неожиданно острая и точная. При относительно небольшом ходе руля здесь есть и свободный ход, позволяющий багги сохранять прямолинейность движения при небольших подергиваниях «баранкой» на кочках, и очень быстрая реакция на вывороты из одного крайнего положения в другое. Реально ощущаешь себя пилотом спортивного болида. Правда, лепестки управления КП в ручном режиме расположены близко к рулю и при работе «штурвалом» костяшки пальцев чиркают по лепесткам.

Говорить об утилитарных качествах этого аппарата не имеет смыла. Их попросту нет. Съездить в лес за дровишками или прокатиться до опушки, чтоб насобирать грибочков: точно не про этот мотовездеход. Предназначение у данной «зажигалки» только одно: дарить удовольствие от езды по пересеченке. Правда, ценник на Segway Vilain SX20T не для слабонервных: почти 5 млн рублей. Да, дороговат, нынче, адреналин для дачников!