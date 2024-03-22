«Калашников» все-таки возродит мотоциклы «Иж»

Природа настолько очистилась, что на рынок возвращаются мотоциклы «Иж» — культовую марку реанимирует концерн «Калашников». Впрочем, патенты на новое поколение «байков» он оформил еще в конце 2020-го, а премьер за эти 3,5 года так и не случилось. Но, может, теперь все получится?

Производство «Москвичей» уже возобновлено, дело движется к возвращению на конвейер «Волги», а скоро на рынок вновь выйдут и мотоциклы под маркой «Иж». Правда, о серийном производстве в больших масштабах речи пока не идет: принадлежащий концерну «Калашников» бренд нацелился на достаточно узкий круг коллекционеров и любителей мотоциклов.

В пресс-релизе компании говорится, что «Иж» возобновит производство мотоциклов, выпускавшихся с 1951 по 1990 год. Для тех, кто предпочитает современные технологии, сделают электрический кафе-рейсер и электробайк «Пульсар», а также тяжелый мотоцикл, который создавался для проекта «Кортеж» в качестве официального транспортного средства для почетного эскорта. Если и это покажется ценителям бренда недостаточно эксклюзивным, то «Калашников» готов выпустить по спецзаказу дорожные версии уникальный экспериментальных разработок.

— В перспективе, если возникнет такая необходимость, концерн сможет предложить свои эффективные варианты развития отечественной мотоциклетной отрасли, внедрения передовых решений в области мотостроения, — заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

При этом топ-менеджер не обрисовал никаких сроков возобновления производства мототехники «Иж», а также не рассказал о планируемых объемах производства.

Напомним, что завод «ИжМаш» (также известный как «ИжМото») функционировал с 1929 по 2008 год, но прекратил выпуск мотоциклов из-за отсутствия спроса. С 2018-го «Калашников» пытается возобновить производство, но серийного выпуска отечественных мотоциклов пока так и не случилось.