Портал «АвтоВзгляд» нашел в России три новейших кроссовера Hyundai

Сегодня в России к официальному старту продаж готовится один-единственный корейский кроссовер – Solaris HC – старый добрый Hyundai Creta питерской сборки, но под флагом нового владельца AGR Group. Но для тех, кому хочется чего-то более экстравагантного, найдется альтернатива. Благо с параллельным импортом к нам изрядно понаехало. С самыми свежими SUV системы Hyundai в России познакомился портал «АвтоВзгляд».

Справедливости ради стоит сказать, что партии завезенных на российский рынок новеньких «корейцев» довольно быстро разлетаются. Однако никто не мешает заказать автомобиль в индивидуальном порядке – такие услуги предоставляют как дилеры, так и частные продавцы.

HYUNDAI KONA

К примеру, этот компактный кроссовер с пробегом до 3000 километров вам доставят прямиком из Южной Кореи дешевле, чем за 3 000 000 рублей. В арсенале, как водится, полный «фарш», передний привод и 198 «жеребцов» под капотом.

А если желаете сэкономить, то уже в России можно отыскать машину первого поколения. По технике – 136-сильный дизель, либо «бензинки», работающие в мощностном диапазоне от 149 до 177 л.с. Цены на автомобили варьируются от 1 900 000 до 2 400 000 рублей.

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HYUNDAI BAYON

Не менее агрессивный внешне и приятный внутри – кроссовер-копипаст той же «Коны», но с другим модельным именем «Байон». Разница лишь в габаритах, некоторых стилистических элементах кузова и силовых установках. Ультракомпактный SUV в своем распоряжении имеет сотню «жеребцов» и турецкую прописку. Да-да, производят эту машину на заводе в Измите, что отнюдь не делает его хуже или лучше. Готовьте 2 200 000 рублей – и он ваш.

HYUNDAI PALISADE

А дальше – претерпевшая суровый рестайлинг тяжелая техника: большой «проходимец», способный перевезти до восьми человек, причем не только по дорогам. Полноприводный «здоровяк» на дизеле да с конницей из двух сотен скакунов оснащен бессчетным количеством всевозможных опций комфорта и систем безопасности.

Класс! Вот только неприлично щедрый опцион попросит за себя не менее весомую сумму – от 7 500 000 рублей. К слову, за эти деньги одновременно можно купить две «Коны» и целых полтора «Байона».