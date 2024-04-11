Концерн «Калашников» показал первый байк возрожденной марки «Иж»

Концерн «Калашников» сдержал свое слово и вернул к жизни легендарный советский бренд — спустя месяц после анонса представлена первая модель марки «Иж». В духе времени ей стал электрический мотоцикл.

Фирма обещала, что «Иж» возобновит производство мотоциклов, выпускавшихся с 1951 по 1990 год, а первой моделью стал «Иж-49» — серийный вариант показанного в 2021 году концепт-байка «Иж-49 Ретро». Одноместный мотоцикл оснащен бесщеточным электромотором постоянного тока, развивающим 14 л.с. постоянной мощности и 27 л.с. пиковой отдачи. Литий-ионная батарея обеспечивает запас хода 130-килограммового аппарата до 100 км. Обещана максимальная скорость — до 95 км/ч.

Напомним, что завод «ИжМаш» (также известный как «ИжМото») работал с 1929 по 2008 год, но был закрыт из-за отсутствия спроса на выпускаемую продукцию. Электрический «Иж-49» стал первой моделью марки за долгие годы — мотоцикл будет выпущен ограниченным тиражом, объем которого не назван. Как не названа и цена новинки.