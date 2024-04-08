«Мотовесна-24»: в Москве состоялась главная байкерская выставка России

С 5 по 7 апреля в Москве прошла крупнейшая российская выставка мототехники «Мотовесна-24», на которой были представлены многочисленные новые бренды, а также, что стало приятной неожиданностью, и хорошо знакомые россиянам имена. Места в «Экспоцентре» нашлось и технике, и различным расходникам, и многому-многому другому. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Толпы страждущих, стекающиеся в выставочный комплекс на Красной Пресне в первые выходные апреля, не пожалели о потраченных на билет деньгах: посмотреть на «Мотовесне» в этом году было на что.

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Во-первых, многие делились друг с другом диссонансом по имени «санкции»: сотни стендов, на которых было представлено широчайшее разнообразие и новой техники, и плодов различных мастерских, и запчастей, никак не вязались с какими-либо ограничением. Все в наличии, бери — не хочу!

Во-вторых, китайская техника, визуально ничем не уступающая более именитым аналогам, брала ценой: приличный на вид мотоцикл, который в состоянии вынести и взрослого седока, можно приобрести минимум за 250 000 рублей. Однако новому миру — новые правила. Шины, диски, масла, смазки, тормозные машинки и двигатели в сборе — в достатке и под самый разный кошелек. На многих стендах красуется табличка — «Ищем дилеров». А вы говорите — кризис.

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Хорошо знакомые россиянам марки Bajaj и Lifan представили классику на все времена, а новые китайские электробайки, которые вот-вот займут свое место на российских дорогах, выглядят еще круче. Да и стоят недорого — яркий и стильный или классических форм мопед на электромоторе можно купить и за 75 000 рублей.

А имея сто тысяч «деревянных», в пору позволить себе настоящий шик с непроизносимым «поднебесным» названием. Не даром рядом поставили стенд «Мототранспорта Москвы», где действующим и будущим мотоциклистам разъясняли о необходимости строжайшим образом соблюдать ПДД и правила безопасности. Одним словом, ходить и глазеть можно было хоть целый день.

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На улице тоже не скучали: внутренний дворик «Экспоцентра» организаторы шоу отвели под выставку классических американских автомобилей, а также представили различные направления тюнинга и сделали импровизированную площадку для выступления «пилотажных групп» на мотоциклах. Смотрелось завораживающе.

Здесь же встречались, менялись, торговались и покупали обновки к весне, демонстрировали навыки управления велосипедом и многое другое. Для многих из большой и разномастной мототусовки столицы выставка стала настоящим открытием сезона и первым слетом года.

В 2024-м «Мотовесна» объединила в себе 4 экспозиции: помимо самой «законодательницы» по одному билету можно было попасть на выставку велосипедной индустрии «Велокульт», международную выставку электротранспорта «ЕДрайв», а так же на единственную в России выставку гоночной индустрии и тюнинга «Моторспорт Экспо», где были представлены настоящие гоночные машины, некоторые из которых уже скоро отправятся покорять «Шелковый Путь».

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Например, гоночная команда «ГАЗ Рейд Спорт» выставила почти полный состав своих боевых прототипов: и «Газель», и «Валдай», и «Газон» можно было увидеть в одном месте. Для полного комплекта не хватало только «Урала» — видимо, не влез на стенд.