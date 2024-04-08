«Мотовесна-24»: в Москве состоялась главная байкерская выставка России

Толпы страждущих, стекающиеся в выставочный комплекс на Красной Пресне в первые выходные апреля, не пожалели о потраченных на билет деньгах: посмотреть на «Мотовесне» в этом году было на что.
Во-первых, многие делились друг с другом диссонансом по имени «санкции»: сотни стендов, на которых было представлено широчайшее разнообразие и новой техники, и плодов различных мастерских, и запчастей, никак не вязались с какими-либо ограничением. Все в наличии, бери — не хочу!
Во-вторых, китайская техника, визуально ничем не уступающая более именитым аналогам, брала ценой: приличный на вид мотоцикл, который в состоянии вынести и взрослого седока, можно приобрести минимум за 250 000 рублей. Однако новому миру — новые правила. Шины, диски, масла, смазки, тормозные машинки и двигатели в сборе — в достатке и под самый разный кошелек. На многих стендах красуется табличка — «Ищем дилеров». А вы говорите — кризис.
Хорошо знакомые россиянам марки Bajaj и Lifan представили классику на все времена, а новые китайские электробайки, которые вот-вот займут свое место на российских дорогах, выглядят еще круче. Да и стоят недорого — яркий и стильный или классических форм мопед на электромоторе можно купить и за 75 000 рублей.
А имея сто тысяч «деревянных», в пору позволить себе настоящий шик с непроизносимым «поднебесным» названием. Не даром рядом поставили стенд «Мототранспорта Москвы», где действующим и будущим мотоциклистам разъясняли о необходимости строжайшим образом соблюдать ПДД и правила безопасности. Одним словом, ходить и глазеть можно было хоть целый день.
На улице тоже не скучали: внутренний дворик «Экспоцентра» организаторы шоу отвели под выставку классических американских автомобилей, а также представили различные направления тюнинга и сделали импровизированную площадку для выступления «пилотажных групп» на мотоциклах. Смотрелось завораживающе.
Здесь же встречались, менялись, торговались и покупали обновки к весне, демонстрировали навыки управления велосипедом и многое другое. Для многих из большой и разномастной мототусовки столицы выставка стала настоящим открытием сезона и первым слетом года.
В 2024-м «Мотовесна» объединила в себе 4 экспозиции: помимо самой «законодательницы» по одному билету можно было попасть на выставку велосипедной индустрии «Велокульт», международную выставку электротранспорта «ЕДрайв», а так же на единственную в России выставку гоночной индустрии и тюнинга «Моторспорт Экспо», где были представлены настоящие гоночные машины, некоторые из которых уже скоро отправятся покорять «Шелковый Путь».
Например, гоночная команда «ГАЗ Рейд Спорт» выставила почти полный состав своих боевых прототипов: и «Газель», и «Валдай», и «Газон» можно было увидеть в одном месте. Для полного комплекта не хватало только «Урала» — видимо, не влез на стенд.