Как можно сэкономить на покупке мотоцикла уже в начале мотосезона

В 2025 году известный индийский мотопроизводитель Bajaj отмечает 10 лет своего присутствия на российском рынке. За эти годы бренд успел завоевать доверие тысяч отечественных мотоциклистов. И к своему юбилею компания уже в самом начале нового мотосезона делает потенциальным покупателям интересное предложение, предоставив возможность приобрести практически любой мотоцикл из своей линейки с хорошей скидкой.

Например, поклонники загородных покатушек могут неплохо сэкономить на приобретении мотоциклов из линейки Bajaj Boxer (ВМ125 Х, 150 UG, BM 150 X), а любители более мощной мототехники «оставят себе на мороженое» (и не только) при покупке таких моделей, как Pulsar NS 200, Pulsar N 250, Avenger 220 Cruise DTS-i и Dominar 400. Более подробно об этом расскажут на сайте компании и в салонах дилеров.

Еще в 2015 году Bajaj, уже к тому времени известная в мире компания, решила начать поставлять свои мотоциклы в Россию. Стоит сказать, что для нашего мотоциклетного рынка тогда это было действительно значимое событие, поскольку впервые отечественным поклонникам мототехники предложили относительно недорогую альтернативу именитым и часто дорогим японским и европейским маркам. Bajaj очень наглядно показал всем, что доступный по цене мотоцикл очень даже может быть надежным, современным и приносить удовольствие от управления им.

Напомним, что сегодняшний день дилерская сеть на территории России, Беларуси и Казахстана насчитывает свыше 165 торгово-сервисных центров, благодаря чему может гарантировать покупателю качественное обслуживание мотоцикла и решение всех возникающих вопросов. И остается добавить, что на технику по «юбилейным» ценам действуют все предложения компании по рассрочке и кредитованию. Разве что цены в регионах могут незначительно отличаться от РРЦ, поэтому стоит уточнить это в соответствующем дилерском центре.