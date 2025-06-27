Японские мотоциклы с пробегом заняли больше половины российского рынка в мае

По итогам последнего весеннего месяца россияне приобрели 18,3 тыс. мотоциклов с пробегом. Аппетиты жителей страны стали скромнее на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты подчеркнули, что 53,5% мотоциклов, купленных в нашей стране в мае, были родом из Страны восходящего солнца. На долю «поднебесных» байков пришлось 12,2%, каждый двенадцатый оказался «немцем» — это кусок пирога в 7,8%. Мототехника из США, как и отечественные «мотики» отвоевали около 6%.

В марочном рейтинге вперед вырвалась Honda, пристроившая около 3,8 тыс. ТС. На второй строчке расположилась Yamaha, реализовавшая 2,8 тыс. штук. Тройку лидеров замыкает Suzuki: в ее случае новых владельцев нашли 1,6 тыс. экземпляров. В первую пятерку удалось войти Kawasaki и BMW. В первом случае речь идет о 1,6 тыс. мотоциклов, а во втором о тираже в 1,4 тыс. байков.

В список чемпионов по моделям вошли Honda CBR и CB, а также Yamaha XVS.