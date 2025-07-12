Легендарный мотоцикл «ИЖ-Юпитер» получил вторую жизнь

Под брендом «Иж» сегодня идет разработка трех новинок, предназначенных для фанатов байков и коллекционеров. Одним из главных дебютантов стал мотоцикл с коляской «ИЖ-Ю2 Электро». Премьера состоялась в Удмуртии на рок-фестивале «Улетай».

Новый «ИЖ-Ю2 Электро» получил электрический двигатель, выдающий 5,4 л.с. Запас хода на одной зарядке составляет до шести десятков километров, а «максималка» ограничена отметкой 90 км/ч. В качестве опции доступны полный привод, дополнительный аккумулятор, 11-сильное мотор-колесо, а также LED-оптика.

Следующим в списке идет «ИЖ Эндуро 4», позаимствовавший мотор у «Юпитера». Но предельная автономность движения без подзарядки измеряется уже сотней километров, а максимальная скорость — 100 км/ч.

Не будем забывать и о прогулочном автомобиле «ИЖ Кэб». Он оснащается 13,6-сильной установкой. Предельный скоростной порог составляет 60 км/ч. При желании можно заказать для этой модели ABS, электроусилитель руля, кондиционер, заднюю камеру и даже блокируемый задний дифференциал.