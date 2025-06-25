Как проверка уровня масла в движке мотоцикла может загубить мотор

Питбайки и кроссовые мотоциклы являются одними из самых доступных моторазвлечений для дачников. Их стоимость ниже, чем у тех же квадроциклов и снегоходов, а ездить можно хоть круглый год. Главное — не забывать своевременно обслуживать двухколесную технику, чтобы она радовала своей безотказностью. Но делать это нужно грамотно, иначе вреда от таких процедур может быть больше, чем пользы.

Двигатель мотоцикла для бездорожья подвергается нагрузкам ничуть не меньшим, чем мотор дорожного байка, поскольку хуже охлаждается потоками воздуха: скорость при езде по лесам-полям относительно небольшая, а за счет того, что преодоление различных бродов и канав происходит на пониженных передачах, обороты движка отнюдь не маленькие. Плюс добавьте сюда радиатор, запачканный грязью или забитый семенами луговых трав...

СМАЗКА с «ГРЯЗНЫМ» ХАРАКТЕРОМ

Именно по этой причине в кроссовый мотоцикл необходимо заливать масла из серии off-road. И только их! Автомобильные лубриканты или смазки для дорожной мототехники будут хуже справляться со своей работой, поскольку в их составе отсутствуют специальные присадки, позволяющие движку стойко переносить все тяготы внедорожной жизни: длительный перегрев, попадание воды и пыли. Обычные дорожные масла при перегреве становятся слишком жидкими, начинают пениться и выгорать, а попадание даже небольшого количества воды моментально превращает такую моторную смазку в эмульсию.

На прилавках, даже с учетом санкций, мотоциклетных масел из серии off-road немало. В основном это новые бренды (российские, турецкие, корейские), но при желании можно найти и чисто европейский продукт. Да, цена будет чуточку выше, чем у новоявленных конкурентов, но за масло, которому доверяешь, не страшно немного переплатить за уверенность в качестве и, увы, сложные логистические цепочки.

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Вот, например, «минералка» Motorbike 4T Basic Offroad 10W-40 от Liqui Moly до сих пор входит в топ популярных масел для внедорожной мототехники. Качественное базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают стабильное давление в системе смазки вне зависимости от температурного режима, эффективно смазывая движок и КПП на любых оборотах.

Даже при попадании незначительного количества воды или пыли внутрь картера это масло не перестает защищать движок от износа. Кроме того, данная смазка совместима с мокрым сцеплением, что делает ее универсальной, то есть она подходит как для мотиков с механической коробкой, так и для «полуавтоматов».

ЗНАЙ МЕРУ!

Рекомендации по периодичности замены масла можно прочитать в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу, но в целом опытные сервисмены советуют менять масло на внедорожных мотоциклах раз в 500-700 километров или раз в сезон. А вот проверять уровень лубриканта в картере необходимо перед каждым пуском ДВС.

Однако помните, что неумелое пользование щупом может привести к серьезной поломке техники. Самое банальное — это можно вставить щуп в отверстие, но забыть закрутить его. Смазку под давлением будет выплевывать наружу, и если вовремя не заметить собственную оплошность, то можно «словить» масляное голодание.

Кроме того, при проверке уровня масла мотоцикл должен стоять на центральной подножке, а не на боковой, поскольку показания уровня могут сильно отличаться. Хуже всего, если по факту масла в движке будет достаточно, а вам покажется, что требуется долив... Избыток смазки повышает давление в системе, могут потечь сальники, само масло будет пениться и выгорать. Долгая эксплуатация в таком режиме может закончиться, в том числе, и капиталкой движка.

Фото портала АвтоВзгляд

ОСТЫНЬ, НЕ КИПЯТИСЬ!

Малокубатурные питбайки, как правило, имеют воздушную или воздушно-масляную (это когда масло проходит через наружный теплообменник, обдуваемый встречным потоком воздуха) систему охлаждения. Мотоциклы посерьезнее уже оснащены классической жидкостной системой охлаждения. Поскольку, как мы уже говорили, кроссовые байки почти всегда работают в режиме повышенных температур, системе охлаждения надо уделять самое пристальное внимание.

Не забывайте периодически прочищать соты радиатора от грязи, а также регулярно менять антифриз. Поскольку «вскипяченная» техническая жидкость теряет свои свойства. Особенно быстро это происходит, когда антифриз не очень высокого качества, поэтому не экономьте на «охлаждайке» для любимой игрушки.

Среди современных относительно недорогих и качественных антифризов, присутствующих на полках магазинов запчастей, можно выделить немецкий BIZOL Coolant G11(-40). Не удивляйтесь, что немецкие товары у нас продаются. Если есть официальный импортер, то будет и продажа, и техподдержка.

Это, кстати, касается и Liqui Moly. Жидкость сделана на растворе моноэтиленгликоля и пакета присадок на неорганической основе, которые образуют антикоррозионный слой на всех деталях системы охлаждения, защищая от износа. Данный продукт не подвержен быстрой деградации даже в случае перегрева и не откладывает известковые отложения на внутренних поверхностях системы охлаждения.

Фото портала АвтоВзгляд

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Еще один узел, нуждающийся в регулярном обслуживании, — это приводная цепь мотоцикла. Некоторые владельцы байков совершают ошибку, смазывая цепь после каждой поездки. А между тем цепь должна быть не столько смазанной, сколько чистой. Большое количество смазки — в особенности нанесенной поверх пыли — лишь притягивает еще больше грязи, что в конечном счете «убивает» цепь.

Правильный уход заключается в том, что сначала приводной механизм надо отмыть от грязи. Потребуется зубная щетка и специальное средство, такое как, например, DVX Motorcycle Chain Cleaner Spray, которое применяется для удаления смазок и других смолянистых остатков, находящихся на мотоциклетных цепях.

Средство растворяет всю грязь, масло и другие «нечистоты», не повреждая при этом резиновые колечки в звеньях приводной цепи. Перед использованием баллончик надо хорошенько встряхнуть и с расстояния 20 сантиметров попшикать на цепь. Мощная струя собьет всю грязь, но при особо запущенных случаях воспользуйтесь старой зубной щеткой.

А вот уже после очистки цепи можно наносить смазку. По сочетанию цена/качество одной из лучших сегодня можно назвать российскую цепную смазку RUSEFF. Специально разработанная формула обеспечивает 100-процентную защиту цепи от износа и коррозии. Одно из главных преимуществ отечественной смазки перед аналогами — входящий в ее состав политетрафторэтилен (PTFE), или, как его еще называют, тефлон.

Фото портала АвтоВзгляд

Это полимер, обладающий редкими физическими и химическими свойствами: от коррозии и окисления, придает обработанным деталям термостойкость и особо высокую устойчивость к внешним агрессивным факторам — перепадам температур, влажности, загрязненности и запыленности.

ДВОЙНОЙ УДАР

Не забываем и об обслуживании тормозной системы. Регулярно проверяйте остаток колодок, шланги на наличие течи, целостность и чистоту тормозных дисков (особенного заднего). Нередко при обслуживании приводной цепи смазка попадает на тормозной диск, и чтобы удалить ее с поверхности — протирки тряпкой будет недостаточно. Держите в арсенале в своем дачном гараже очиститель тормозных механизмов ReinWell RW-38, как это делают профессиональные специалисты в техцентрах, или что-то подобное.

Такой спрей предназначен для быстрого удаления масла, смазки, грязи, сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных колодок, дисков и корпусов механизма. Аэрозоль наносит по загрязнениям двойной удар: сбивает их мощной струей и одновременно растворяет их. Быстро и без остатка удаляет масляные, жировые и прочие загрязнения, в том числе и с одежды, так что это средство точно будет одним из самых многофункциональных в вашем гараже.

Фото портала АвтоВзгляд

Это основные моменты, на которые стоит обращать внимание, и стоит научиться выполнять перечисленные выше несложные работы. Тем более что для этого не требуются какие-то особые инструменты и оборудование. И тогда ваш мотоцикл будет всегда в порядке и готов к любым испытаниям.