Продажи новых мотоциклов подскочили в России почти на 20% в 2025 году

Наибольшим остается сегмент легких и маломощных мотоциклов. Модели с рабочим объемом двигателя до 400 кубических сантиметров обеспечили почти 70% всех продаж, что в количественном выражении составило 35,5 тысяч штук. Любопытно, что именно в этой категории зафиксирован наиболее скромный темп прироста, равный 12%.

За 12 месяцев на учет поставили более 50 тысяч байков

Такие данные приводит в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. И добавляет, что безоговорочным лидером в классе стал бренд Regulmoto. За отчетный период количество зарегистрированных мотоциклов достигло 9454 единиц, что на 28% больше аналогичного значения годичной давности.

Вторую строчку рейтинга удерживает компания Racer, чьи продажи сократились на 6% до 4288 мотоциклов. Третье место принадлежит бренду Motoland с результатом в 4221 штуку. В совокупности эти три производителя занимают около половины всего сегмента. Далее же представлено значительное марочное разнообразие, где преобладают в основном китайцы.

Каждый пятый проданный байк, а точнее 19,9%, относится к категории средней кубатуры — от 400 до 800 кубических сантиметров. Общее количество продаж здесь составило 10,1 тысячу единиц. При этом годовой прирост в классе оказался максимальным и достиг 44% процентов.

Возглавляет эту группу китайская компания Voge: реализовано 1876 мотоциклов. На вторую позицию благодаря более чем двукратному росту (+138%) поднялся Royal Enfield. А замыкает тройку лидеров китайский бренд Benda, отгрузивший 812 байков. В числе десяти наиболее популярных марок присутствуют и новые для рынка имена.

На долю старшей группы — на мотоциклы, чей объем двигателя превышает 800 кубиков — приходится лишь 10,4% общих продаж или 5,3 тысячи штук. Тут лидерство сохраняет BMW: за год был поставлен на учет 1031 байк, что на 41% больше, чем в 2024 году. На втором месте расположилась легендарная компания Harley Davidson с 632 реализованными экземплярами и минимальным приростом в 1%.

Здесь же присутствует уже упомянутый китайский бренд Voge, чьи продажи в этой категории выросли на 131% и достигли 518 мотоциклов. В топ-10 сегмента также можно найти Honda, китайскую SF Moto, Ducati, KTM, Triumph, нового для нашего рынка китайского игрока Groza и Yamaha.