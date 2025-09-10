Питбайки беды: проблему мини-мотоциклов надо решать не штрафами, а тотальными запретами

В России планируется ужесточить правила пользования питбайками, чтобы снизить риски гибели для несовершеннолетних, которым в последнее время эта техника для отдыха особенно полюбилась. Однако решит ли очередное закручивание гаек проблему? В этом не уверен ни портал «АвтоВзгляд», ни эксперты, с которыми мы побеседовали.

Заметными ограничениями, касающимися использования в России так называемых питбайков — легких мотоциклов, официально не считающихся Правилами дорожного движения транспортными средствами — озаботились недавно депутаты Госдумы. Судя по всему, законодатели намерены довольно крепко «закрутить гайки» в сфере пользования этими «игрушками», которые приобрели с недавних пор запредельную популярность среди несовершеннолетних ездоков.

У питбайков обычно отсутствуют фары, указатели поворота и зеркала заднего вида, что исключает езду на них по дорогам общего пользования. Но тины часто игнорируют это обстоятельство, и одно из ключевых предложений народных избранников состоит в том, чтобы штрафовать управляющих данными аппаратами лиц или их законных представителей за появление на обычных дорогах на сумму до 30 000 рублей.

— Надо признать, что проблема действительно существует, — говорит юрист Константин Дацкевич. — Вероятно, депутаты заметили ее благодаря произошедшим за первые шесть месяцев 2025 года ДТП, включая смертельные. МВД зарегистрировало 288 аварий, в которых фигурировали питбайки, управлявшиеся детьми: 10 подростков погибли, 235 получили ранения. В этих же ДТП ранено 25 человек, ехавших на этих «мотиках» в качестве пассажиров. Причем, обращу ваше внимание, за весь 2024 год было зафиксировано 285 подобных инцидентов. Значит, налицо тревожная тенденция к увеличению этого показателя, отражающая растущую популярность питбайков, — уверен эксперт.

В ПДД России, напоминает собеседник портала «АвтоВзгляд», питбайки не выделены в качестве отдельной категории транспорта. Есть понятие о средствах индивидуальной мобильности (СИМ), под которыми имеются в виду не только давно уже ставшие скандальными электросамокаты, но и моноколеса, и некоторые другие устройства, включая питбайки. СИМ не относятся ни к велосипедам, ни к механическим ТС и представляют собой нечто промежуточное.

Но для активного и массового использования подобной техники в России нет развитой инфраструктуры, она не имеют никаких преимуществ на дорогах и в принципе не может ездить по проезжей части, а только по пешеходным зонам и специальным дорожкам. Однако в нашей необъятной последние имеются, разве что, в нескольких городах-миллионниках и только в ограниченном количестве.

— В итоге все эти противоречия приводят к трагедиям. Интересно, что характерны они далеко не только для России, но данное обстоятельство точно не снимает проблему, — констатирует Дацкевич. — И усугубляется она тем, что к СИМ — самокатам, питбайкам и прочим подобным им устройствам — действует условный допуск с 14 лет. Правда, фактически его нет. Никаких «прав» не требуется.

Даже на скутер в свое время нужно было сдавать экзамены и получать соответствующий документ. А здесь не нужно никаких в/у, никаких экзаменов. Мощность этих устройств ведь не «дотягивает» до мотоциклов и прочих ТС. Однако даже если запретить несовершеннолетним управлять питбайками, проблему это, к сожалению, не решит. Ведь главная основа для аварийных ситуаций — это не плохие навыки управления ими, а отсутствие инфраструктуры.

Именно в этом лежит суть вопроса, ответа на который в городе мы не найдем. Опыт не только РФ, но также ЕС и США подсказывает, что мегаполисы не предназначены для массового передвижения по ним электросамокатов, скутеров, питбайков и прочих СИМ.

Нигде для них не строят отдельные полосы, и как такую инфраструктуру сооружать, пока не очень-то и ясно. И раз создать ее в одночасье априори невозможно, следует подумать о тотальном запрете СИМ, — считает собеседник портала «АвтоВзгляд», и с его мнением просто нельзя не согласиться.

Да, теже питбайки можно, чисто теоретически, использовать за городом. Однако, увы, большая часть ДТП с ними происходит именно на лоне, так сказать, природы. В том числе и потому, что техника находится в неумелых, не прошедших должного обучения, руках. Очевидно поэтому, что в этом случае необходимо, как минимум, вводить жесткий возрастной ценз для водителей питбайков. Но кто станет его контролировать? Поэтому выход, похоже, действительно один: напрочь запретить их использование кем-либо и где-либо...