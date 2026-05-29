Железный занавес: грозит ли нам исключение из списков параллельного импорта машин и запчастей

С 27 мая заметно изменился список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Из него исчез целый перечень брендов, среди которых огромное количество самой разной компьютерной техники, парфюмерии и косметики. Автомобилисты напряглись: скоро и запчасти уберут, что тогда делать будем? Однако перед тем, как забивать гараж запасом, который карман не тянет, стоит разобраться в возможных последствиях и взглянуть на чиновничью прихоть с новой стороны. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Исключение из списка параллельного импорта — это, называя вещи простым языком, отзыв разрешения на упрощенный ввоз изделий, который позволял пренебречь мнением производителя. Обладая высоким разрешением, можно со столь же высокой колокольни наплевать на мнение изготовителя, забыть про дилерскую лицензию и начать самостоятельно закупать любые продукты в условном Китае (ОАЭ, Киргизии, Казахстане, нужное подчеркнуть) и возить их в Россию. И здесь спокойно продавать: никто слова не скажет и никакие запреты не применит. Вольница!

Но 27 мая этот волшебный список был феноменально сокращен: из него исчезли компьютеры и оргтехника, косметика и парфюмерия, бытовые приборы и другие именитые товары пресловутых глобальных брендов. Официально, с нашей основной трибуны, такое решение обосновывается локализацией производства в России или наличием подросших и окрепших домашних брендов.

Представляете, что у нас, оказывается, есть полновесный конкурент Samsung и Acer! Количество вычеркнутых из параллельного импорта брендов впечатляет, а покупатель, традиционно в положительные перспективы происходящего не верящий, не только бросился в магазин, но и продолжил список: в частности, автомобильными запчастями, которые такими темпами уже завтра могут быть запрещены к «серому завозу» и с полок просто исчезнут, предварительно кратно подорожав.

Однако ключик к пониманию текущих процессов, как видится, следует искать в оговорке о сохранении поставок от правообладателей или официальных дистрибуторов. Ведь исключение из списков параллельного импорта не подразумевает полного запрета: теперь право импортировать в Россию имеют только «официалы».

А это, согласитесь, уже совсем другой коленкор: как в таком случае не вспомнить о только-только завершившемся внезапном визите в Россию японской делегации, которая официально прибыла с целью «защиты интересов японских компаний, работающих в России». Уж не звенья ли это одной цепи? Все совпадения, конечно, случайны, но уж больно синхронно они произошли.

И подобный взгляд на происходящее в корне меняет ситуацию: речь не об очередном железном занавесе (привет полному пакету санкций с пакетами), а диаметрально противоположный — о первых всполохах оттепели. Жаль, что японцы, прибывшие в Москву 26 мая, не сподобились на какой-либо пресс-релиз: видимо, разговор был тяжелый и не для широких кругов, хотя первые его «афтершоки» уже пошли. Будем следить за развитием событий...