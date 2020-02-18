Коронавирус отменил Пекинский автосалон

Организаторы утверждают, что проведение автосалона может поставить под угрозу здоровье и жизнь его участников. Правда, с этим несогласны журналисты издания Automotive News, которые утверждают, что реальными причинами отказа от проведения выставки стали проблемы с логистикой из-за борьбы с эпидемией. В это охотно верится, ведь многие авиарейсы в Китай отменены. Да и местным компаниям будет крайне затруднительно привести в Пекин свои новинки.

Напомним, что Пекинский автосалон должен был пройти с 21 по 30 апреля. Однако многие компании не выпускали официальных релизов относительно премьер, которые они хотели туда привести. Уверены, что это связано именно с коронавирусом.

Портал «АвтоВзгляд» жалеет, что выставка отложена, ведь на ней мы могли увидеть, скажем, Renault Arkana, предназначенный для рынка Поднебесной, или новый KIA Sorento. Впрочем, последний на покажут в марте на Женевском автосалоне.