Зачем современному водителю ведро в автомобиле

Помните, как водители грузовиков крепили ведро за фаркоп или задний бампер? Это не только для того, чтобы родился известный анекдот про «Мерседес», который помял ведерко большегрузу. Тосол в советские времена был в дефиците, потому очень часто в радиатор заливали обычную воду. А она закипала. Чтобы пополнить запас воды ее брали из озера или реки. Для этого и нужно было ведро.

Сейчас, когда за антифризом не выстраивается очередь, водители все равно возят с собой ведра. Причем, их нередко можно встретить даже на тюнингованых Mitsubishi Lancer EVO, Subaru Impeza, Nissan Skyline и даже BMW M3, у которых так называемые разваленные колеса или установлены койловеры. Иными словами, амортизаторы с возможностью регулировки жёсткости. Ведерки таких машин маленькие, но функция у них отнюдь не декоративная.

Водителям «заряженных» машин, когда они выступают на разных шоу, приходится по несколько раз за день откручивать винты колес, регулировать подвеску. А чтобы гайки не «закисли», ей не помешает смазка. Вот и возят в ведерках солидол.