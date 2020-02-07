Зачем современному водителю ведро в автомобиле

Фото из открытых источников
Эту незаменимую в хозяйстве вещь брали с собой все бывалые шоферюги еще в Советском Союзе. А сейчас всегда возят с собой дальнобойщики. Да и обычным водителям ведро очень пригодится. Не верите? А между тем мы ни разу не шутим.

Помните, как водители грузовиков крепили ведро за фаркоп или задний бампер? Это не только для того, чтобы родился известный анекдот про «Мерседес», который помял ведерко большегрузу. Тосол в советские времена был в дефиците, потому очень часто в радиатор заливали обычную воду. А она закипала. Чтобы пополнить запас воды ее брали из озера или реки. Для этого и нужно было ведро.

Сейчас, когда за антифризом не выстраивается очередь, водители все равно возят с собой ведра. Причем, их нередко можно встретить даже на тюнингованых Mitsubishi Lancer EVO, Subaru Impeza, Nissan Skyline и даже BMW M3, у которых так называемые разваленные колеса или установлены койловеры. Иными словами, амортизаторы с возможностью регулировки жёсткости. Ведерки таких машин маленькие, но функция у них отнюдь не декоративная.

Водителям «заряженных» машин, когда они выступают на разных шоу, приходится по несколько раз за день откручивать винты колес, регулировать подвеску. А чтобы гайки не «закисли», ей не помешает смазка. Вот и возят в ведерках солидол.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

Обычным водителям ведро тоже пригодится. Скажем, если нужно после дальней дороги помыть машину или протереть номерные знаки, фары и фонари. Дабы работники дорожной полиции не придирались на постах, мол, номера нечитаемые.

Ведро понадобится и при дорожном ремонте. Туда можно слить антифриз или набрать той же воды, чтобы вымыть руки после ремонта.

Ну а если у машины дизельный двигатель, ведро нужно обязательно. Скажем, после зимней стужи солярка замерзла, и эту желеобразную массу надо как-то отогреть. Хорошо, если это произошло в городе. По звонку приезжают специалисты с оборудованием и начинают согревать ваш авто. Ну а если это случилось в загородном кемпинге? Вот тогда вспоминаем дедовские методы, и разводим в ведре костер, чтобы его теплом отогреть топливный бак. А развести его в полевых условиях легче всего именно в ведре. Но помните, что баки современных машин пластиковые. Так что не переусердствуйте.

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7 февраля 2020
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