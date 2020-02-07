Зачем современному водителю ведро в автомобиле

Помните, как водители грузовиков крепили ведро за фаркоп или задний бампер? Это не только для того, чтобы родился известный анекдот про «Мерседес», который помял ведерко большегрузу. Тосол в советские времена был в дефиците, потому очень часто в радиатор заливали обычную воду. А она закипала. Чтобы пополнить запас воды ее брали из озера или реки. Для этого и нужно было ведро.
Сейчас, когда за антифризом не выстраивается очередь, водители все равно возят с собой ведра. Причем, их нередко можно встретить даже на тюнингованых Mitsubishi Lancer EVO, Subaru Impeza, Nissan Skyline и даже BMW M3, у которых так называемые разваленные колеса или установлены койловеры. Иными словами, амортизаторы с возможностью регулировки жёсткости. Ведерки таких машин маленькие, но функция у них отнюдь не декоративная.
Водителям «заряженных» машин, когда они выступают на разных шоу, приходится по несколько раз за день откручивать винты колес, регулировать подвеску. А чтобы гайки не «закисли», ей не помешает смазка. Вот и возят в ведерках солидол.
Обычным водителям ведро тоже пригодится. Скажем, если нужно после дальней дороги помыть машину или протереть номерные знаки, фары и фонари. Дабы работники дорожной полиции не придирались на постах, мол, номера нечитаемые.
Ведро понадобится и при дорожном ремонте. Туда можно слить антифриз или набрать той же воды, чтобы вымыть руки после ремонта.
Ну а если у машины дизельный двигатель, ведро нужно обязательно. Скажем, после зимней стужи солярка замерзла, и эту желеобразную массу надо как-то отогреть. Хорошо, если это произошло в городе. По звонку приезжают специалисты с оборудованием и начинают согревать ваш авто. Ну а если это случилось в загородном кемпинге? Вот тогда вспоминаем дедовские методы, и разводим в ведре костер, чтобы его теплом отогреть топливный бак. А развести его в полевых условиях легче всего именно в ведре. Но помните, что баки современных машин пластиковые. Так что не переусердствуйте.