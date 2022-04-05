Женевский автосалон опять отложили, но обещали провести в 2023 году

Фото из открытых источников
Организаторы международного автосалона в Женеве подтвердили, что выставка пройдет в 2023 году. Уже известны и даты — 14—19 февраля. При этом обещание провести шоу в этом году так и осталось невыполненным. Говорят, выставка серьезно изменит формат, что должно привлечь посетителей.
Виктор Васильев

Автосалон в Женеве или GIMS — одно из наиболее известных мировых мотор-шоу. Оно было ежегодным на протяжении десятилетий, но в последнее время его преследуют проблемы. В 2020 году смотр автодостижений отменили из-за коронавируса, а потом у организаторов возникли финансовые сложности. Весной 2021 года менеджеры поспешили объявить, что выставка пройдет в 2022 году, но в сильно измененном варианте. Однако потом решение отменили, пообещав, что автосалон все таки проведут, но зимой 2023 года.

Дополнительное время отведенное для подготовки должно позволить сделать мероприятие интереснее. Надеемся, что так оно и будет. Ведь автопроизводителям надо предлождить действительно что-то неординарное, чтобы они приняли участие в выставке и не проводили уже ставшие привычными онлайн-премьеры своих новинок.

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5 апреля 2022
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