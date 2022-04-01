5 причин, почему весной начинают часто подклинивать тормоза

Очень часто, после ночной стоянки, водителям приходится буквально «срывать» тормоза, почти как зимой. В этом нет ничего удивительного. Ранней весной ночи еще холодные, поэтому колодки также примерзают к дискам, как и зимой. С той лишь разницей, что не настолько сильно, как это было в мороз. Так что один зимний совет подойдет и весной: не используйте ручной тормоз на стоянке. Лучше поставить автомобиль на ровную площадку и перевести селектор «механики» на первую передачу. А на автомате использовать обычный режим «паркинг».

Идем дальше. Весна — спутник ржавчины, а она тоже способствует ряду неприятностей. Дело в том, что со временем резиновые пыльники на тросах ручного тормоза растрескиваются. Через эти трещины просачивается влага, забивается грязь и начинается коррозия. Таким образом, тросы теряют подвижность, и колодки плохо отходят от дисков. С этим связаны биение и гул при начале движения. В итоге колодки приходится растормаживать, несколько раз дергая за рукоять ручного тормоза. Только так они приходят в норму.