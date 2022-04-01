5 причин, почему весной начинают часто подклинивать тормоза

Очень часто, после ночной стоянки, водителям приходится буквально «срывать» тормоза, почти как зимой. В этом нет ничего удивительного. Ранней весной ночи еще холодные, поэтому колодки также примерзают к дискам, как и зимой. С той лишь разницей, что не настолько сильно, как это было в мороз. Так что один зимний совет подойдет и весной: не используйте ручной тормоз на стоянке. Лучше поставить автомобиль на ровную площадку и перевести селектор «механики» на первую передачу. А на автомате использовать обычный режим «паркинг».
Идем дальше. Весна — спутник ржавчины, а она тоже способствует ряду неприятностей. Дело в том, что со временем резиновые пыльники на тросах ручного тормоза растрескиваются. Через эти трещины просачивается влага, забивается грязь и начинается коррозия. Таким образом, тросы теряют подвижность, и колодки плохо отходят от дисков. С этим связаны биение и гул при начале движения. В итоге колодки приходится растормаживать, несколько раз дергая за рукоять ручного тормоза. Только так они приходят в норму.
А если машина всю зиму простояла на улице, то первая попытка тронуться с места в первый весенний день может потерпеть неудачу. Как правило, из-за долгой стоянки диски и барабаны ржавеют, а слой коррозии проникает во фрикционный материал колодок, да так, что колодки намертво прикипают к дискам. Сорвать их в этом случае очень сложно. Более того, они могут расколоться и заклинить. Это особенно актуально для машин с задними барабанными тормозами. Часто колодки встают в распор так, что колесо вовсе не вращается.
Ржавеют и направляющие суппортов, если при обслуживании их не смазывать. В итоге при торможении чувствуются подклинивания, скрип и другие посторонние звуки.
А может случиться и так, что в подшипник ступицы попадет вода. Это происходит по многим причинам, начиная от неправильной установки детали в сервисе и заканчивая тем, что водитель несколько раз форсировал глубокие лужи в весеннюю распутицу. В итоге, смазка вымывается, усиливается износ детали и появляется гул. Если не обращать внимание на звук, то подшипник начнет подклинивать, что приведет к перегреву тормозного диска, то есть эффективность замедления резко снизится. Так и до аварии недалеко.