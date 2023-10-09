Чем удивит выставка «Вездеходер» в этом году

Напомним, что в 2022-ом на этом мотор-шоу посетители могли увидеть технику от брендов Severtrucks, «Лесник», «Русак», «Тайпан», «Архант», Sherp, Fenix, Tracker, «Кекур», Enwix, «Сокол», «ЛитЛ», «Сергеев Динамикс», BigBo, «Шатун-Медведь», Billy’s Garage, Dozor, «Кракен», «Секач», «Триумф», Athlete, Khan и других известных производителей.

И организаторы обещают, что и в нынешнем году экспозиция не станет беднее и нам покажут самые последние достижения вездеходостроения, разработки российских конструкторов и уникальную технику, предназначенную не только для активного отдыха, но и для выполнения рабочих задач большинства добывающих отраслей в условиях бездорожья.

Выставка пройдет 1—3 декабря 2023 года по адресу г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК 'Экспоцентр