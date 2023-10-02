Техника, маршруты, экипировка: все о путешествиях на выставке «Поехали 2023»

А изюминкой шоу станет экспозиция мототехники. Причем тут можно будет познакомиться не только с новыми байками, но и увидеть уникальные гоночные мотоциклы прошлого. Плюс — образцы мотоциклов, аналогичные тем моделям, что снимались в знаменитых голливудских блокбастерах и популярных отечественных кинолентах. С их главными героями можно будет даже сфотографироваться. А в завершении выставки состоится награждение финалистов ежегодной мотоциклетной премии KickStarter.

Впрочем, если «моцики» вас не интересуют, скучно здесь все-равно не будет. В рамках выставки «Поехали 2023» пройдет единственный в своем роде Фестиваль коренных народов России «Этноскоп 2023», на котором гостей угостят национальными блюдами, этнической музыкой, а спортивными играми и увлекательными мастер-классами. И, разумеется, расскажут об интересных туристических маршрутах в различных регионах страны.