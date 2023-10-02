Техника, маршруты, экипировка: все о путешествиях на выставке «Поехали 2023»

Фото организаторов.
С 1 по 3 декабря в Москве состоится знаковое событие для всех поклонников коллективного и индивидуального туризма — выставка «Поехали 2023». В «Экспоцентре» на Красной Пресне гостей мероприятия ждут новейшие образцы техники и экипировки для дальних поездок, встречи с популярными российскими путешественниками.
Артем Князев

А изюминкой шоу станет экспозиция мототехники. Причем тут можно будет познакомиться не только с новыми байками, но и увидеть уникальные гоночные мотоциклы прошлого. Плюс — образцы мотоциклов, аналогичные тем моделям, что снимались в знаменитых голливудских блокбастерах и популярных отечественных кинолентах. С их главными героями можно будет даже сфотографироваться. А в завершении выставки состоится награждение финалистов ежегодной мотоциклетной премии KickStarter.

Впрочем, если «моцики» вас не интересуют, скучно здесь все-равно не будет. В рамках выставки «Поехали 2023» пройдет единственный в своем роде Фестиваль коренных народов России «Этноскоп 2023», на котором гостей угостят национальными блюдами, этнической музыкой, а спортивными играми и увлекательными мастер-классами. И, разумеется, расскажут об интересных туристических маршрутах в различных регионах страны.

автосалоны, автопутешествие, туризм, автотуризм
3 октября 2023
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