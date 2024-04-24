Пекинский автосалон-2024: о, сколько нам открытий чудных готовит Поднебесной дух

Это мотор-шоу действительно поражает размахом. Как сообщают его организаторы, здесь будет представлено более 1000(!) автопремьер, не считая новинок от производителей комплектующих и других сопутствующих товаров. И все это богатство разместится на площади 230 тысяч(!) квадратных метров. Дух реально захватывает!
Правда, далеко не все показанные в Пекине автомобили доедут до РФ. Хотя бы потому, что править бал тут станут самые разнообразные «зеленые» ТС, массовым спросом у нас не пользующиеся. Причем все эти электрокары и гибриды представят не только китайские товарищи, но и их более именитые коллеги из Европы, США и Азии, так же взявшие курс на экологически чистые изделия.
Впрочем, до грандов мирового автопрома нам дела, по большому счету, нет: их машинки может позволить себе купить ничтожно малый процент соотечественников. Что же касается нашего автомобильного «все» — Китая, то он покажет и более привычный нам авто с традиционными двигателями.
Поэтому пока оставим в стороне всякие разные электро-гибридные извращения от BYD, Li Auto, Lynk&Co, Zeekr и других Denza, хотя корреспонденты портала «АвтоВзгляд», большим «десантом» отправляющиеся в столицу КНР, расскажут позже и о них. Сейчас же напомним, что в Пекине нас ждет несколько «бензиновых» премьер от популярных у нас брендов Haval, Chery, Geely и их суббрендов. Впрочем, более подробно о грядущих новинках вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.