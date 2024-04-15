«Гнить в аду»: Америка против планов Байдена пересадить всех на электромобили

США находится в первых рядах борцов за электрификацию автомобилей, если не сказать, что возглавляют ее. Но даже среди американских политиков нет согласия на этот счет, не говоря уж о простых водителях, многие из которых активно протестуют против засилья «зеленых» авто всеми доступными им способами. Портал «АвтоВзгляд» заглянул за кулисы американского экологического театра.

Агентство «Блумберг» недавно обратилось к американцам с весьма игривым сообщением: «Привет из Вашингтона, поздравляю с днем Святого Патрика тех, кто его празднует. Сегодня некоторые из нас не только носят зеленое, но и внимательно следят за зеленой экономикой. США намерены ввести для автопроизводителей самые жесткие за всю историю ограничения на выбросы, что придаст импульс медленному переходу на электромобили».

САБОТАЖ «ЗЕЛЕНОГО ПЛАНА»

Шутки шутками, но затронутая агентством проблема ничего общего с юмором не имеет. Она напрямую связана с «большим зеленым планом» администрации Байдена, являющимся основой внутренней политики американского президента, который ратует за введение строжайших ограничений на выбросы ТС.

Настолько суровых, что «Агентство по охране окружающей среды» выдало неутешительный прогноз — для выполнения этих требований к 2032 году, электрокары должны составлять примерно две трети продаж легковых и легких коммерческих автомобилей. И это при том, что сейчас их доля едва дотягивает до одной десятой.

Фото globallookpress.com

Американские автопроизводители, ошалевшие от такой перспективы, сразу предупредили, что предложение Белого дома неосуществимо. Но кого ныне волнуют стоны производственников? Рулят не они, а политики и финансисты, у которых последнее время тоже ничего путного на этом поприще не выходит.

К примеру, два года назад администрация Байдена заявила о намерениях инвестировать 7,5 млрд. долларов в создание общенациональной сети зарядки электромобилей. Согласно подсчетам аналитической группы Atlas Public Policy, этих средств должно было хватить на строительство 5000 суперчарджеров. Однако по состоянию на март 2024 года в эксплуатацию было введено всего семь(!) зарядных станций.

Вносят свой вклад в саботаж любимого детища Байдена и федеральные органы власти. Их обязали закупать для своих автопарков исключительно отечественные электрокар. Но госструктуры что-то не торопятся выполнять распоряжение администрации. В их автопарках насчитывается всего 3200 таких машин при том, что ежегодно ими закупается 50-60 тыс. новых автомобилей.

Фото globallookpress.com

АМКРИКАНСКИЕ ВОДИТЕЛИ ПРОТИВ

Откровенной чушью считает «зеленый» пунктик Байдена его соперник — экс-президент и кандидат на высшую государственную должность Дональд Трамп. Выступая в Мичигане, он предупредил о неминуемом наступлении «кровавой бани» в автомобильной промышленности из-за перехода на электромобили, после чего пожелал сторонникам этого вида автотранспорта «гнить в аду». Связанный с ним Институт политики «Америка прежде всего» утверждает, что исполнение байденовской программы будет стоить стране потери примерно 117 000 рабочих мест.

Простые американцы в большинстве своем поддерживают Трампа. Как показал опрос, проведенный в прошлом году исследовательским центром Pew, шесть из десяти американцев выступают против поэтапного отказа к 2035 году от продаж автомобилей с бензиновыми двигателями.

Они совершенно не желают, чтобы кто-то там наверху делал за них выбор, какую именно машину им должно водить. Исследование 2023 года, опубликованное журналом Transportation Research, показало, что около 25% владельцев электромобилей в конечном итоге сменило их на бензиновые.

Фото globallookpress.com

По всей стране получило широкое распространение так называемое движение ICEing — эта распространенная аббревиатура обозначает «двигатели внутреннего сгорания». Водители транспортных средств с моторами, работающими на традиционных видах топлива, намеренно блокируют зарядные станции для электромобилей.

Они паркуют свои машины на местах, предназначенных для «зеленых», и таким образом препятствуют использованию зарядных устройств. Похоже, что адепты «зеленой экономики» в целом и электромобилей в частности переборщили со своей пропагандой, которая начинает вызывать все большее отторжение у простых людей. В первую очередь — у автовладельцев.