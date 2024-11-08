Гипс снимают, клиент уезжает, позор откладывается: автосалон RIAS отменен

Организаторы международного автомобильного салона RIAS (Russian International Automobility Show) официально объявили, что мероприятие в 2024 году не состоится и переносится на 2025-ый. Ничего катастрофичного в подобного рода развитии событий нет, но портал «АвтоВзгляд» считает, что оно весьма симптоматично и адекватно отражает нынешнюю ситуацию на отечественном авторынке.

Не далее, как минувшей весной прозябающее в отсутствии позитивных новостей автомобильное сообщество страны — родины «Москвичей» и «Жигулей» всколыхнула отрадная весть. В «Экспоцентр» на Красной Пресне собирается вернуться автомобильная выставка международного класса. До середины 2000-ых она базировалась именно здесь, но потом переместилась, как мы помним, в «Крокус-Экспо», где благополучно и зачахла.

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ МЕРТВ, ЧЕМ ЖИВ

Последние недели процесс аккредитации на «Московский международный автосалон-2024» (тот самый RIAS) как-то подвис, хотя должен был проходить в Первопрестольной буквально вот-вот — с 12 по 15 декабря. Ну как подвис — «ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии, вам обязательно ответят». А пару дней назад известный телеграм-канал уже открыто заявил о том, что — все. Вслед за этим последовала официальная реакция организаторов выставки:

— Уважаемые партнеры, посетители и экспоненты Российского международного автомобильного салона RIAS! В связи с текущей экономической и геополитической ситуацией, включая последствия изменения ключевой ставки ЦБ, повышение утилизационного сбора, увеличивающееся санкционное давление на китайских автопроизводителей, а также принимая во внимание пожелания представителей автомобильного рынка в России и в Китае, RIAS переносится на 2025 год".

Другими словами, «по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда».

Фото rias-show.ru

ФАКТЫ — ВЕЩЬ УПРЯМАЯ

Про то, что проект рискует оказаться в категории не перенесенных, а отмененных, в грустном заявлении компании ITEMF Expo не сказано ни слова. Однако перечисление причин, заставивших организаторов пойти на столь неприятное для них решение, намекает именно на такую судьбу некогда многолюдного, захватывающего и престижного мероприятия, являвшего собой настоящий праздник автомобилизма и блокировавшего на время проведения все движение сначала в окрестностях улицы 1905-го года, а затем на соответствующем участке МКАД.

Да, по факту выходит именно так. Упорный борец с благосостоянием народа, Банк России ключевую ставку снижать не собирается. Более того, он открыто заявляет, что будет и дальше повышать ее, пока не дойдет до предела экономического маразма.

Впрочем, по мнению многих экспертов, этот предел уже перейден. Да и пресловутый утильсбор однозначно будет увеличиваться на постоянной основе вплоть до 2030-го, о чем население также уведомлено прямо, откровенно, без всяких там затей и без экивоков.

«Поднебесные» же друзья и так шугаются вторичных санкций, пытаясь, несмотря ни на что, дружить с гегемоном. Однако пришедший к власти в США рыжий демон давления сбавлять явно не собирается и покажет им настоящую кузькину мать. Ну а пассаж о настоятельных пожеланиях китайского и русского народов относительно немедленной отмены праздника мы комментировать не будем за явной бессмысленностью сего действия.

Фото rias-show.ru

ДОРОГОСТОЯЩИЙ ДУБЛЬ

Таким образом, экономико-политические условия, описанные организаторами как причина отмены выставки, в ближайшие годы не исчезнут, а лишь усугубятся. И ожидать, что в 2025 году мы станем свидетелями феерического шоу, вдвойне зажигательного из-за долгого вынужденного перерыва, слегка отдает детской наивностью.

Кроме того, нужен ли этот автосалон китайским автопроизводителям, любым другим зарубежным участникам авторынка и, в конце концов, «нужны ли мы нам», как вопрошал Кристобаль Хунта?

Компании из Поднебесной уже продемонстрировали свои новинки и технологические достижения минувшей весной на автосалонах в Шанхае и Пекине. То же самое они сделают и в наступающем году. Зачем им нелепый и дорогостоящий дубль в далекой холодной стране? А своего нам показать, увы, нечего.

Так что российское международное автошоу, даже если и не умрет, то займет, по всей видимости, свое место в ряду известнейших мировых автовыставок, полностью утерявших былое содержание в погоне за новыми неочевидными смыслами.