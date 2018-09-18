На байке в погоне за «Авангардом»

Омич Кирилл Хариби много лет болеет за хоккейную команду «Авангард» из своего родного города. В этом сезоне байкер с 15-летним стажем (мотоклуб «Падонки», Омское отделение) решил, как это модно сейчас говорить, «хайпануть» и поддержать любимую команду, проехав за ними по маршруту Омск-Москва, на мотоцикле.
Алексей Гусев

Мы встретились возле входа на Балашихинскую арену им. Ю. Е. Ляпкина, куда мы оба подъехали, разумеется, на мотоциклах. Здоровенный бородатый мужик в татуировках на огромном «трансконтинентальном» байке Honda GoldWing, несмотря на суровый и грозный внешний вид, оказался добродушным, улыбчивым и веселым собеседником. Словно и не были преодолены эти 4700 км, и он просто прикатил с соседней улицы.

Кирилл, как вообще пришла в голову идея приехать на матч в Москву из Омска?

— Я давно болею за «Авангард», хотя сам в хоккей играть вообще не умею, даже на коньках стою с трудом. Среди моих друзей есть ребята из менеджмента клуба, и как-то на шашлыках мне пришла в голову такая вот «безумная» идея, которую в клубе поддержали. Кроме того, я веду свой инстаграм-канал, через который мы также пригласили всех желающих на матч «Авангарда» в Москву.

— А почему именно на мотоцикле? Ведь скоро же похолодает, успеешь вернуться домой до холодов?

Это, мне кажется, очень эмоциональный момент. Приехать на первую игру на новой арене на мотоцикле — это гораздо круче, чем прилететь на самолете, правильно же? Хотел болельщикам и клубу таким образом передать заряд эмоций. Ну и на матч в Череповец попасть хотелось, помимо Балашихи. Завтра я улечу в Омск самолетом, мотоцикл оставлю здесь на зиму в гараже у друга. Я вообще люблю «дальнобой», у меня общий пробег за 15 лет стажа уже превысил 250 000 км. Даже в свадебное путешествие мы с женой поехали на байке, проехали 21 000 км. В среднем за сезон я накатываю где-то 20—25 тысяч. Один из моих личных рекордов — 5260 км за 59 часов.

— Ну, на «Голде» (Honda GoldWing — прим. авт.) это неудивительно…

— У меня дома, в Омске есть другой мотоцикл — кастомный Harley-Davidson, но он — «сухарь» (мотоцикл с очень жесткой подвеской — прим. авт.), на нем нереально ездить на «дальняк». Специально для этого вояжа я купил новую «Голду».

— Недешевое удовольствие, однако!

— Да, это уж точно. Но у меня есть свой бизнес, в Омске у меня сеть ювелирных салонов, так что была, что называется, «заначка» (смеется).

– Расскажи про свой неблизкий путь, наверняка многим будет интересно узнать.

– В общей сложности я ехал 8 дней, «прохваты» были от 400 до 1000 км, с остановками, ночевками. Сначала из Омска в Екат (Екатеринбург — прим. авт.), затем до Челябы (Челябинск — прим. авт.), потом — в Уфу, далее — Нижнекамск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Череповец и, наконец, столица нашей Родины. Никаких проблем, непредвиденных ситуаций или эксцессов со мной в пути не было. Нормальный хороший такой «прохват» получился.

– Это ж сколько раз тебе заправляться пришлось? Я слышал, что сеть «Газпромнефть» предоставила топливо для пробега…

– Да, и спасибо им огромное за это, я и так обычно у них заправляюсь. Но мне позвонили и предложили такой вариант, а какой же байкер откажется от такого заманчивого предложения? Но ты знаешь, новая GoldWing весьма экономична — средний расход топлива составил 6,5—7 литров на «сотню» при средней скорости 150 км/ч. Всю дорогу я заправлялся газпромовским бензином G-Drive 95, на нем мотоцикл «прет» отлично, движок работает ровно и тихо. Кстати, в поездке по стране открыл для себя еще и «сотый» бензин на этих заправках. Он омского производства, но в нашем городе его еще нет, вот-вот появится. Обязательно попробую его на своей машине, как вернусь домой.

– А почему ты решил оставить свой байк на зимовку в Москве?

– Во-первых, в Москве я часто бываю по делам, знаю здесь много нашего брата (байкеров). А, во-вторых, следующим летом я хочу сгонять на нем в Грузию, а отсюда, понятное дело, ближе. За зиму неспешно приготовлю мотоцикл к путешествию, а в следующем сезоне рвану. Ты же знаешь, этим ветром мы никогда надышаться не сможем!

байки, мототехника, дорога, трасса
20 сентября 2018
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