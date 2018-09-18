На байке в погоне за «Авангардом»

Мы встретились возле входа на Балашихинскую арену им. Ю. Е. Ляпкина, куда мы оба подъехали, разумеется, на мотоциклах. Здоровенный бородатый мужик в татуировках на огромном «трансконтинентальном» байке Honda GoldWing, несмотря на суровый и грозный внешний вид, оказался добродушным, улыбчивым и веселым собеседником. Словно и не были преодолены эти 4700 км, и он просто прикатил с соседней улицы.

— Кирилл, как вообще пришла в голову идея приехать на матч в Москву из Омска?

— Я давно болею за «Авангард», хотя сам в хоккей играть вообще не умею, даже на коньках стою с трудом. Среди моих друзей есть ребята из менеджмента клуба, и как-то на шашлыках мне пришла в голову такая вот «безумная» идея, которую в клубе поддержали. Кроме того, я веду свой инстаграм-канал, через который мы также пригласили всех желающих на матч «Авангарда» в Москву.

— А почему именно на мотоцикле? Ведь скоро же похолодает, успеешь вернуться домой до холодов?

— Это, мне кажется, очень эмоциональный момент. Приехать на первую игру на новой арене на мотоцикле — это гораздо круче, чем прилететь на самолете, правильно же? Хотел болельщикам и клубу таким образом передать заряд эмоций. Ну и на матч в Череповец попасть хотелось, помимо Балашихи. Завтра я улечу в Омск самолетом, мотоцикл оставлю здесь на зиму в гараже у друга. Я вообще люблю «дальнобой», у меня общий пробег за 15 лет стажа уже превысил 250 000 км. Даже в свадебное путешествие мы с женой поехали на байке, проехали 21 000 км. В среднем за сезон я накатываю где-то 20—25 тысяч. Один из моих личных рекордов — 5260 км за 59 часов.

— Ну, на «Голде» (Honda GoldWing — прим. авт.) это неудивительно…