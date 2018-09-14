За хранение машины в личном гараже придется платить втридорога

Очередной способ пополнить бюджет страны руками автовладельцев придумали наши политики. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой сильно повысить стоимость страховки для тех, кто не часто использует свои транспортные средства.

Иными словами, наказать рублем и без того неспособных на траты, связанные с каждодневной эксплуатацией автомобиля, россиян.

Сюда по умолчанию попадают «подснежники», среди которых довольно много пенсионеров, вынужденных ездить на машине исключительно в летний период времени на дачу, чтобы хоть как-то прокормить себя выращенными овощами-фруктами.