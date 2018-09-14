За хранение машины в личном гараже придется платить втридорога

Ставите свое авто в личный гараж или на собственное машино-место в теплом подземном паркинге? Как удобно — не нужно прогревать и счищать с машины зимой снег, всегда есть место для стоянки и ремонта, да и воришкам лишняя помеха для угона. Но еще чуть-чуть, и соседи перестанут вам завидовать.
Очередной способ пополнить бюджет страны руками автовладельцев придумали наши политики. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой сильно повысить стоимость страховки для тех, кто не часто использует свои транспортные средства.
Иными словами, наказать рублем и без того неспособных на траты, связанные с каждодневной эксплуатацией автомобиля, россиян.
Сюда по умолчанию попадают «подснежники», среди которых довольно много пенсионеров, вынужденных ездить на машине исключительно в летний период времени на дачу, чтобы хоть как-то прокормить себя выращенными овощами-фруктами.
Также зимой отказываются от использования машин малоопытные водители, предпочитающие медленное передвижение по сухому асфальту в теплое время года. Впрочем, проблемы индейцев шерифа не волнуют.
— В гаражах пылятся тысячи машин. Это мертвый капитал, и его нужно выводить на рынок, — проявив свое безразличие и к тем, и к другим, заявил г-н Жириновский.
Свою идею законотворец изложил в Госдуме прямо на парламентских слушаниях по поводу тарифной реформы ОСАГО, где помимо прочего было предложено провести ее в несколько этапов. В их числе — расширение тарифного коридора, отмена ряда коэффициентов и введение полисов с разными лимитами и сроками действия.