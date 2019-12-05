Российские туристы не экономят на аренде машин

О чем, кстати говоря, свидетельствует и статистика. Так, эксперты сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что 67% россиян хоть раз отправлялись на отдых на совем автомобиле, а в будущем автотрип планируют 82,6% опрошенных.

Не меньшим интересом у наших граждан пользуется и услуга rent-a-car. Машину в аренду на месте брали 64% туристов. При этом чаще всего прокатом авто туристы пользуются в Италии, Испании, Германии, Таиланде, Греции, Франции, США, Турции и на Кипре.

Что касается цен, то дешевле всего взять машину напрокат в Таиланде (средняя стоимость составляет 1200 рублей в день) и на Кипре (1250 ₽). Дороже всего обойдется аренда в США (3100 рублей в день) и во Франции (2900 ₽). Отметим, что на наиболее продолжительный срок машину берут напрокат в Таиланде — там она нужна путешественникам в среднем на 15 дней. Любопытно при этом, что на аренде колес россияне не экономят — средний чек на прокат автомобилей составляет 16 560 рублей.