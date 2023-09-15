Российские путешественники первыми в мире покорили Северный полюс на мотоциклах

Мотопробег по замерзшей поверхности Северного Ледовитого океана состоялся в августе 2023 года. Ему не помешал тот факт, что лето считается не самым подходящим временем для путешествий такого рода: лед подтаивает, а также покрывается трещинами и торосами, сильно затрудняющими передвижение. До замерзшей водной поверхности, по которой можно ехать на колесной технике, мотоциклистов из Мурманска досавило судно «Академик Трешников».

Для покорения арктических широт выбрали кроссовые мотоциклы KAYO K6R KYB 250. Они оснащаются надежным и производительным двигателем Zongshen 177MM-B. В ходе последней модернизации модели в 2022 году была модифицирована ее рама и обновлена подвеска. Теперь ходовая состоит из компонентов от японской компании KYB.

Для путешествия машины «обули» в покрышки бренда KENDA. Мотоциклы также получили подогрев руля, карбюратора и лобовых стекол. На всякий случай байкеры везли с собой гусеничные мототраки для установки на задниюю подвеску и мотолыжи для оснащения ими передней вилки. Применять их не пришлось: техника прекрасно докатилась до Северного полюса на штатных колесах.

За 11 дней пробега было установлено три мировых рекорда: наши соотечественники стали первыми мотоциклистами, проехавшими арктические широты, они первыми в мире на мотоциклах дошли до Северного полюса и попутно совершили самый длинный в истории мотопробег по льду.