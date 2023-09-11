Мотошлемы и другая экипировка для безопасной езды на мотоцикле

Пожалуй, самый главный защитник жизни и здоровья любого мотоциклиста — это шлем. И не стоит путать «отмазку от гаишников» с тем, что реально спасает байкерам жизнь. Дело в том, что при всей своей на первый взгляд примитивности шлем, на самом деле, довольно сложный и технологичный продукт. Да, его принципиальная конструкция не менялась десятилетиями, однако материалы, из которых изготавливают «каски», и определяют их ключевые защитные свойства.
Например, «скорлупа» (так называют наружную оболочку шлема) у недорогих китайских шлемов изготавливается из дешевого пластика. А некоторые подпольщики и вовсе приспособились лепить шлема из стеклоткани, обмазанной эпоксидной смолой! Стоит ли говорить, что при малейшем ударе такая «скорлупка» разлетится вдребезги и осколками может даже поранить самого «райдера»?..
Качественные современные шлемы производятся из композитных материалов в тандеме с фибергласом. На прилавках так же можно встретить мотошлемы с внешней оболочкой из карбона. Они легкие, крепкие, но уж больно дорогие.
Упаковочный материал для головы
Под «скорлупой» у шлемов обязательно есть ударопоглощающий слой. В дешевых шлемах, с большой вероятностью, используют пенополистирол (обычный упаковочный пенопласт), а в качественных изделиях применяют исключительно высокопористый пентопласт, способный не просто сжиматься, а именно поглощать энергию удара.
Во внутренней отделке шлемов «правильные» производители обычно используют специальные ткани, например, с серебряными нитями, благодаря которым бактерии погибают, и внутренняя отделка мотошлема остается свежей с приятным запахом
При подборе шлема обязательно поинтересуйтесь у продавца сертификатом на товар — это гарантия того, что товар качественный и соответствует требованиям безопасности. Что касается брендов… После официального ухода с российского рынка европейских, японских и американских производителей, чья продукция была на слуху и пользовалась доверием, найти качественный шлем непросто. Однако даже в сложившихся условиях подобрать хорошего защитника для головы можно. Прогулявшись по магазинам мотоэкипировки, обратили внимание на нескольких производителей.
Запчасти для «защитника»
Нам более всего приглянулись шлемы фирмы SMK. Достойный ассортимент — от открытых (это когда без защиты подбородка) до крутейших модуляров. По весу шлема, даже модуляры, которые традиционно считаются самыми увесистыми, вполне легкие, и чувствуется, что сделаны из качественных, современных материалов.
Снаружи у шлемов очень ровный прокрас, а уж от количества всевозможных расцветок вообще глаза разбегаются! Но, главное — это то, что на данные шлемы есть запчасти: визоры, козырьки, застежки, замочки, спойлеры, механизмы… Это важно, ведь от царапины на стекле или поломки какого-то элемента шлема не застрахован никто.
Обратили также внимание на туристический модуляр HJC i90 Semi Flat с сертификацией P/J (с защитой даже в открытом положении). У шлема хорошая аэродинамика; большой обзор, встроенные солнцезащитные очки. Подкладка «шлемака» изготовлена из антибактериальной ткани, которая впитывает влагу и высыхает в течение нескольких минут.
Доспехи для байкера
Примерил на себя еще один модуляр, LS2 FF900 Valiant 2. Шлем неплохо сидит на голове, не напрягает шею своим весом в 1750 граммов, а если верить продавцу-консультанту, то у этой модели визор сделан из высокопрочного поликарбоната с устойчивым к царапинам покрытием.
Конечно же, только лишь на шлемах свет клином не сошелся, и помимо прочего перед посадкой на двухколесного коня не лишним будет надеть накладки на колени, мотоботы, куртку с интегрированными защитными вставками и перчатки. Все эти элементы байкерских «доспехов» в значительной степени снижают риск получения серьезных травм в случае ДТП.
Береги ноги с молоду
А еще весьма и весьма хорошо себя зарекомендовали системы безопасности, устанавливаемые на сам мотоцикл. Например, защитные дуги, в случае скользящего падения, уберегут от серьезных травм ноги мотоциклиста. Да и сам «конь» не получит фатальных повреждений.
Если у вас «турист» или, тем паче, кроссовый мотоцикл, то езда по пересеченной местности сопряжена с риском получить травмы рук. Ветки деревьев в лесу или же просто ствол неудачно растущей березки запросто могут переломать пальцы рук или одну из кистей. Да и в городском потоке запросто можно садануться о борт не глядя перестраивающейся «Газели»… И если байк оборудован так называемой защитой рук, то металлический каркас, поверх которого прикручен жесткий и прочный пластик, однозначно спасут руки от повреждений.
Главное, чтобы защита рук была не декоративной, а что называется силовой. Дело в том, если несущая часть защиты сделана из пустотелой трубки или силумина, то такая конструкция принесет рукам больше вреда, нежели пользы. Да и накладки из пластика тоже должны быть подобающего качества, ведь если они при встрече с веткой расколются, то кусочки запросто могут пробить перчатку поранить руку.
Счастье в целых руках
По сочетанию цена/качество можно отметить универсальную защиту рук от крупного производителя мотоаксессуаров из Южной Америки FIREPARTS. В основе защиты металлический профиль круглого сечения с вмонтированным грузиком руля. Пластиковые накладки здесь сменные, и в случае повреждения их можно купить отдельно, что с потребительской точки зрения удобно. Внешний вид защиты также универсален: рубленые четкие формы органично впишутся в экстерьер как эндурика, так и туристического мотоцикла.
Из других известных производителей элементов защиты рук на мотоцикл, в том или ином виде присутствующих на российском рынке, упомянем итальянскую компанию Acerbis и американскую Cyсra. Взяв в руки их продукцию, понимаешь, что перед тобой крепкая вещица. Правда, стоят сейчас эти элементы безопасности недешево. Как признался нам продавец, цена обусловлена, скорее всего, не только качеством, но и усложненной из-за санкций логистикой.
Случайный страйк
Как бы парадоксально это не звучало, но жизнь и здоровье мотоциклиста зависит и от таких вещей, которые вроде как напрямую и не связаны с безопасностью. Речь идет о мотоциклетных системах для перевозки багажа. Казалось бы, ну как центральный кофр или боковые сумки могут привести к ДТП? Легко! Об этом вам в красках могут рассказать те, кто устанавливал на свой мотоцикл что-то наподобие дешевых «саквояжей», которые на скорости или на кочках отлетают от мотоцикла, будто отработавшие ступени космического корабля.
Если кофр был с чем-то тяжелым, то резкое изменение веса приводит к потере управляемости и последующему падению райдера. А еще отстыковавшийся «сундук» запросто может влететь в лобовое стекло позади едущего авто, или, что шар от боулинга, выбить страйк из пешеходов.
Поэтому следует обращать внимание на проверенных производителей мотоаксессуаров. Например, у итальянской компания Givi, которая хорошо известна байкерам во всем мире, в линейке есть центральные «сундуки» как для скутеров, так и для больших, словно круизный лайнер, мотоциклов. Но в нынешних реалиях для большинства мотоциклистов кофры от этого производителя, скорее всего, будут дороговаты.
Другой итальянский бренд, выпускающий качественные, на наш взгляд, кофры — это фирма Kappa. Продукция испанской компании Shad также пользуется спросом во всем мире, и здесь цены таковы, что позволить себе такой «чемоданчик» скорее всего, сможет не каждый. И, кстати, не забываем, что купить сам кофр — это лишь половина дела, ибо для его установки потребуется еще специальная багажная система, благодаря которой можно «подружить» ваш мотоцикл с пластиковым или тканевым «саквояжем», что потребует дополнительных денежных вложений.
Грузи — больше, вези — дальше
Впрочем, нам удалось найти несколько неплохих вариантов по соотношению «цена-качество», которые могут приглянуться владельцем мотоциклов, пожелавших обзавестись системой для перевозки багажа.
Присутствуют на рынке недорогие пластиковые кофры таких азиатских производителей, как Coocase и CIGNA. Большинство кофров крепятся на так называемый Monolock (снимается с мотоцикла поворотом ключа и одним нажатием кнопки). К примеру, у уже упомянутого производителя мотоаксессуаров FIREPARTS есть в линейке полный набор, позволяющий превратить простой мотоцикл хоть в транспорт для курьерской службы.
Багажные системы позволяют дооснастить байк как центральным кофром, так и боковыми. На свой 600-кубовый мотоцикл я, кстати, присмотрел 30-литровый «сундучок» с большим красным отражателем сзади. Выпускается модель с 2016 года, а такой формат ковров на рынке уже давно, и нестареющий лаконичный дизайн подобного «багажника» сочетается с практичностью.
Да, соглашусь, кофр на 30 литров не очень большой, но какой-нибудь 50-литровый «чемодан» на «туристе» будет смотреться уже не слишком элегантно. А потому, дабы увеличить «грузовые» возможности мотоцикла, можно рассмотреть установку боковых кофров. Комплект, состоящий из двух аккуратных «сундуков», способен вместить поклажу общим объемом до 44 литров. «Боковики» гармонично смотрятся и с установленным центральным кофром, создавая единую композицию. Суммарно, в эти три кофра запросто можно запихнуть все необходимые для небольшого путешествия вещи.
Ну а если и этого мало, или речь идет только о текущих перемещениях на мотоцикле по маршруту «дом-работа-дом», то можно обратить внимание на специальные моторюкзаки. Специальными их делает возможность переносить и хранить шлем.
В качестве примера функционала моторюкзаков можно привести моторюкзак FIREPARTS. Носить шлем в нем можно при помощи эластичной сетки, которая «прячется» в нижнем потайном кармане и при необходимости достается и крепится на защелки.
До конца мотосезона осталось не так много времени, и многие продавцы аксессуарки уже снизили цены. А потому именно сейчас самое время прикупить себе и своему байку какие-нибудь полезные обновки, которые еще можно обкатать даже в этом году.