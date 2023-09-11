Мотошлемы и другая экипировка для безопасной езды на мотоцикле

Качественные современные шлемы производятся из композитных материалов в тандеме с фибергласом. На прилавках так же можно встретить мотошлемы с внешней оболочкой из карбона. Они легкие, крепкие, но уж больно дорогие.

Упаковочный материал для головы

Под «скорлупой» у шлемов обязательно есть ударопоглощающий слой. В дешевых шлемах, с большой вероятностью, используют пенополистирол (обычный упаковочный пенопласт), а в качественных изделиях применяют исключительно высокопористый пентопласт, способный не просто сжиматься, а именно поглощать энергию удара.

Во внутренней отделке шлемов «правильные» производители обычно используют специальные ткани, например, с серебряными нитями, благодаря которым бактерии погибают, и внутренняя отделка мотошлема остается свежей с приятным запахом

При подборе шлема обязательно поинтересуйтесь у продавца сертификатом на товар — это гарантия того, что товар качественный и соответствует требованиям безопасности. Что касается брендов… После официального ухода с российского рынка европейских, японских и американских производителей, чья продукция была на слуху и пользовалась доверием, найти качественный шлем непросто. Однако даже в сложившихся условиях подобрать хорошего защитника для головы можно. Прогулявшись по магазинам мотоэкипировки, обратили внимание на нескольких производителей.