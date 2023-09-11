Мотошлемы и другая экипировка для безопасной езды на мотоцикле

Мотоциклисту нужно быть более внимательным на дороге, поскольку защищен он меньше чем водитель автомобиля. Владельцу двухколесной техники, помимо знания правил дорожного движения, необходимо также тщательно подходить к выбору личной экипировки и подбору защитных аксессуаров для техники. Как выясняется, здесь могут быть нюансы, в которых обязательно стоит разобраться.
Дмитрий Зленко

Пожалуй, самый главный защитник жизни и здоровья любого мотоциклиста — это шлем. И не стоит путать «отмазку от гаишников» с тем, что реально спасает байкерам жизнь. Дело в том, что при всей своей на первый взгляд примитивности шлем, на самом деле, довольно сложный и технологичный продукт. Да, его принципиальная конструкция не менялась десятилетиями, однако материалы, из которых изготавливают «каски», и определяют их ключевые защитные свойства.

Например, «скорлупа» (так называют наружную оболочку шлема) у недорогих китайских шлемов изготавливается из дешевого пластика. А некоторые подпольщики и вовсе приспособились лепить шлема из стеклоткани, обмазанной эпоксидной смолой! Стоит ли говорить, что при малейшем ударе такая «скорлупка» разлетится вдребезги и осколками может даже поранить самого «райдера»?..

Качественные современные шлемы производятся из композитных материалов в тандеме с фибергласом. На прилавках так же можно встретить мотошлемы с внешней оболочкой из карбона. Они легкие, крепкие, но уж больно дорогие.

Упаковочный материал для головы

Под «скорлупой» у шлемов обязательно есть ударопоглощающий слой. В дешевых шлемах, с большой вероятностью, используют пенополистирол (обычный упаковочный пенопласт), а в качественных изделиях применяют исключительно высокопористый пентопласт, способный не просто сжиматься, а именно поглощать энергию удара.

Во внутренней отделке шлемов «правильные» производители обычно используют специальные ткани, например, с серебряными нитями, благодаря которым бактерии погибают, и внутренняя отделка мотошлема остается свежей с приятным запахом

При подборе шлема обязательно поинтересуйтесь у продавца сертификатом на товар — это гарантия того, что товар качественный и соответствует требованиям безопасности. Что касается брендов… После официального ухода с российского рынка европейских, японских и американских производителей, чья продукция была на слуху и пользовалась доверием, найти качественный шлем непросто. Однако даже в сложившихся условиях подобрать хорошего защитника для головы можно. Прогулявшись по магазинам мотоэкипировки, обратили внимание на нескольких производителей.

Запчасти для «защитника»

Нам более всего приглянулись шлемы фирмы SMK. Достойный ассортимент — от открытых (это когда без защиты подбородка) до крутейших модуляров. По весу шлема, даже модуляры, которые традиционно считаются самыми увесистыми, вполне легкие, и чувствуется, что сделаны из качественных, современных материалов.

Снаружи у шлемов очень ровный прокрас, а уж от количества всевозможных расцветок вообще глаза разбегаются! Но, главное — это то, что на данные шлемы есть запчасти: визоры, козырьки, застежки, замочки, спойлеры, механизмы… Это важно, ведь от царапины на стекле или поломки какого-то элемента шлема не застрахован никто.

Обратили также внимание на туристический модуляр HJC i90 Semi Flat с сертификацией P/J (с защитой даже в открытом положении). У шлема хорошая аэродинамика; большой обзор, встроенные солнцезащитные очки. Подкладка «шлемака» изготовлена из антибактериальной ткани, которая впитывает влагу и высыхает в течение нескольких минут.

Доспехи для байкера

Примерил на себя еще один модуляр, LS2 FF900 Valiant 2. Шлем неплохо сидит на голове, не напрягает шею своим весом в 1750 граммов, а если верить продавцу-консультанту, то у этой модели визор сделан из высокопрочного поликарбоната с устойчивым к царапинам покрытием.

Конечно же, только лишь на шлемах свет клином не сошелся, и помимо прочего перед посадкой на двухколесного коня не лишним будет надеть накладки на колени, мотоботы, куртку с интегрированными защитными вставками и перчатки. Все эти элементы байкерских «доспехов» в значительной степени снижают риск получения серьезных травм в случае ДТП.

Береги ноги с молоду

А еще весьма и весьма хорошо себя зарекомендовали системы безопасности, устанавливаемые на сам мотоцикл. Например, защитные дуги, в случае скользящего падения, уберегут от серьезных травм ноги мотоциклиста. Да и сам «конь» не получит фатальных повреждений.

Если у вас «турист» или, тем паче, кроссовый мотоцикл, то езда по пересеченной местности сопряжена с риском получить травмы рук. Ветки деревьев в лесу или же просто ствол неудачно растущей березки запросто могут переломать пальцы рук или одну из кистей. Да и в городском потоке запросто можно садануться о борт не глядя перестраивающейся «Газели»… И если байк оборудован так называемой защитой рук, то металлический каркас, поверх которого прикручен жесткий и прочный пластик, однозначно спасут руки от повреждений.

Главное, чтобы защита рук была не декоративной, а что называется силовой. Дело в том, если несущая часть защиты сделана из пустотелой трубки или силумина, то такая конструкция принесет рукам больше вреда, нежели пользы. Да и накладки из пластика тоже должны быть подобающего качества, ведь если они при встрече с веткой расколются, то кусочки запросто могут пробить перчатку поранить руку.

Счастье в целых руках

По сочетанию цена/качество можно отметить универсальную защиту рук от крупного производителя мотоаксессуаров из Южной Америки FIREPARTS. В основе защиты металлический профиль круглого сечения с вмонтированным грузиком руля. Пластиковые накладки здесь сменные, и в случае повреждения их можно купить отдельно, что с потребительской точки зрения удобно. Внешний вид защиты также универсален: рубленые четкие формы органично впишутся в экстерьер как эндурика, так и туристического мотоцикла.

Из других известных производителей элементов защиты рук на мотоцикл, в том или ином виде присутствующих на российском рынке, упомянем итальянскую компанию Acerbis и американскую Cyсra. Взяв в руки их продукцию, понимаешь, что перед тобой крепкая вещица. Правда, стоят сейчас эти элементы безопасности недешево. Как признался нам продавец, цена обусловлена, скорее всего, не только качеством, но и усложненной из-за санкций логистикой.

Случайный страйк

Как бы парадоксально это не звучало, но жизнь и здоровье мотоциклиста зависит и от таких вещей, которые вроде как напрямую и не связаны с безопасностью. Речь идет о мотоциклетных системах для перевозки багажа. Казалось бы, ну как центральный кофр или боковые сумки могут привести к ДТП? Легко! Об этом вам в красках могут рассказать те, кто устанавливал на свой мотоцикл что-то наподобие дешевых «саквояжей», которые на скорости или на кочках отлетают от мотоцикла, будто отработавшие ступени космического корабля.

Если кофр был с чем-то тяжелым, то резкое изменение веса приводит к потере управляемости и последующему падению райдера. А еще отстыковавшийся «сундук» запросто может влететь в лобовое стекло позади едущего авто, или, что шар от боулинга, выбить страйк из пешеходов.

Поэтому следует обращать внимание на проверенных производителей мотоаксессуаров. Например, у итальянской компания Givi, которая хорошо известна байкерам во всем мире, в линейке есть центральные «сундуки» как для скутеров, так и для больших, словно круизный лайнер, мотоциклов. Но в нынешних реалиях для большинства мотоциклистов кофры от этого производителя, скорее всего, будут дороговаты.

Другой итальянский бренд, выпускающий качественные, на наш взгляд, кофры — это фирма Kappa. Продукция испанской компании Shad также пользуется спросом во всем мире, и здесь цены таковы, что позволить себе такой «чемоданчик» скорее всего, сможет не каждый. И, кстати, не забываем, что купить сам кофр — это лишь половина дела, ибо для его установки потребуется еще специальная багажная система, благодаря которой можно «подружить» ваш мотоцикл с пластиковым или тканевым «саквояжем», что потребует дополнительных денежных вложений.

Грузи — больше, вези — дальше

Впрочем, нам удалось найти несколько неплохих вариантов по соотношению «цена-качество», которые могут приглянуться владельцем мотоциклов, пожелавших обзавестись системой для перевозки багажа.

Присутствуют на рынке недорогие пластиковые кофры таких азиатских производителей, как Coocase и CIGNA. Большинство кофров крепятся на так называемый Monolock (снимается с мотоцикла поворотом ключа и одним нажатием кнопки). К примеру, у уже упомянутого производителя мотоаксессуаров FIREPARTS есть в линейке полный набор, позволяющий превратить простой мотоцикл хоть в транспорт для курьерской службы.

Багажные системы позволяют дооснастить байк как центральным кофром, так и боковыми. На свой 600-кубовый мотоцикл я, кстати, присмотрел 30-литровый «сундучок» с большим красным отражателем сзади. Выпускается модель с 2016 года, а такой формат ковров на рынке уже давно, и нестареющий лаконичный дизайн подобного «багажника» сочетается с практичностью.

Да, соглашусь, кофр на 30 литров не очень большой, но какой-нибудь 50-литровый «чемодан» на «туристе» будет смотреться уже не слишком элегантно. А потому, дабы увеличить «грузовые» возможности мотоцикла, можно рассмотреть установку боковых кофров. Комплект, состоящий из двух аккуратных «сундуков», способен вместить поклажу общим объемом до 44 литров. «Боковики» гармонично смотрятся и с установленным центральным кофром, создавая единую композицию. Суммарно, в эти три кофра запросто можно запихнуть все необходимые для небольшого путешествия вещи.

Ну а если и этого мало, или речь идет только о текущих перемещениях на мотоцикле по маршруту «дом-работа-дом», то можно обратить внимание на специальные моторюкзаки. Специальными их делает возможность переносить и хранить шлем.

В качестве примера функционала моторюкзаков можно привести моторюкзак FIREPARTS. Носить шлем в нем можно при помощи эластичной сетки, которая «прячется» в нижнем потайном кармане и при необходимости достается и крепится на защелки.

До конца мотосезона осталось не так много времени, и многие продавцы аксессуарки уже снизили цены. А потому именно сейчас самое время прикупить себе и своему байку какие-нибудь полезные обновки, которые еще можно обкатать даже в этом году.

безопасность дорожного движения, мототехника
11 сентября 2023
139

Опрос